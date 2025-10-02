3.66 BYN
Дворец Независимости распахнул свои двери для кадетов и финалистов патриотического проекта "Вызов"
Дворец Независимости 2 октября радушно распахнул двери для элиты молодого поколения. На экскурсии побывали воспитанники Минского областного кадетского училища и финалисты патриотического проекта "Вызов". А это почти 90 человек.
В рамках проекта "Вызов" ребята проходили сложнейшие испытания, полученные навыки от которых сегодня, образно, применили и во Дворце Независимости. Их "полоса препятствий" - это галерея залов, а "ориентирование" помогло не заблудиться в лабиринте нашей великой истории.
Даниил Симачев, финалист второго сезона Республиканского военно-патриотического турнира "Вызов": "Благодаря "Вызову" подвернулась такая возможность. Я поражен масштабом - тут можно заблудиться. И когда я видел это в различных соцсетях, в Instagram, TikTok, и побывать здесь сейчас, буквально вот на этих же стульях сидит наш Президент, у меня сердце выскакивает из груди. Это просто вау!"
Вероника Зикратьева, учащаяся Минского областного кадетского училища: "Побывав в этом месте, чувствуется величественность нашего государства и осознание того, что сюда попали именно мы. Ты понимаешь, что не зря добивался своих успехов и как тебе это воздается. Дает мотивацию двигаться вперед и, возможно, оказаться здесь еще и не один раз".
И пока в мире подобные локации чаще всего закрыты для простых граждан, в Беларуси они становятся университетами патриотизма для молодежи. Как подчеркнули ребята, такая экскурсия доказывает, что для молодой белорусской гвардии нет недостижимых вершин.