Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия и Украина провели новый обмен пленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военных, взамен переданы 185 пленных ВСУ.

Минобороны России также сообщает, что домой доставят 20 гражданских лиц, которых незаконно удерживали в Украине.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

