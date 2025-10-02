Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Россия и Украина провели новый обмен пленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.



С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военных, взамен переданы 185 пленных ВСУ.



Минобороны России также сообщает, что домой доставят 20 гражданских лиц, которых незаконно удерживали в Украине.



В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.