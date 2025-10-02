Полигон НАТО: новые гектары литовской земли уходят под военные нужды

Литва превращается в полигон НАТО. Министерство обороны расширяет военную инфраструктуру на полигоне в Гайжюнай. Почти 6 га земель из государственного лесного фонда будут переданы под военные нужды. Там появятся штабы, казармы и другие объекты для Вооруженных сил Литвы и немецкой бригады.



А в Рукле накануне открыли пункт материально-технического обеспечения бригады бундесвера. В Минобороны сообщили, что строительство военного городка идет с опережением графика. К 2027 году Литва получит полную инфраструктуру для постоянного присутствия немецких войск.