Песков: Передача разведданных Украине со стороны США очевидна
США передают Украине данные разведки в режиме онлайн, и это не является новацией. Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но то, что обмен разведданными идет не обмен, а поставка и задействованы все инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи разведданных украинской стороне, - это очевидно", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что США предоставят Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь России. Трамп разрешил Пентагону помогать Киеву, сообщили источники газеты.
По данным издания, Вашингтон просит союзников по НАТО предоставить Киеву схожую поддержку. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.