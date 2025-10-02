3.66 BYN
На фоне шатдауна США заморозили финансирование демократических штатов на 26 млрд долларов
Администрация США заморозила выплаты штатам с демократическим электоратом на 26 млрд долларов на фоне частичного шатдауна правительства из-за отсутствия бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ограничения на распоряжение средствами затронули транспортные проекты в Нью-Йорке (18 млрд долларов), а также реализацию программ в сфере зеленой энергетики в 16 штатах, в том числе Калифорнии и Иллинойсе.
Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.
Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".
С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.