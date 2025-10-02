3.66 BYN
В преддверии "Дожинок" жители Лельчицкого района получили подарки
Гомельская область готовится встречать гостей "Дожинок". Праздничной столицей станет городской поселок Лельчицы. В преддверии фестиваля жители райцентра получили подарки.
В торжественной обстановке открыли движение по отремонтированному мосту - по нему пролегает путь до завода щебенки. Также открыли обновленную автостанцию - модернизировали инженерные системы, сделали все комфортным, благоустроили территорию.
Сергей Дылюк, председатель Лельчицкого райисполкома:
"Страна у нас небольшая, компактная. Не только в столице люди должны иметь нормальные условия, инфраструктуру в первую очередь, но и в таких населенных пунктах, как наш городской поселок. Мы хоть и приграничный, и далеко от столицы, но те вливания, которые произведены, будут работать и работать. То, что сделано в этот год, будет служить долгие годы".
Обновили и Лельчицкий центр соцобслуживания. Еще один подарок для новоселов - сдача 40-квартирного жилого дома.