Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В преддверии "Дожинок" жители Лельчицкого района получили подарки

Гомельская область готовится встречать гостей "Дожинок". Праздничной столицей станет городской поселок Лельчицы. В преддверии фестиваля жители райцентра получили подарки.


В торжественной обстановке открыли движение по отремонтированному мосту - по нему пролегает путь до завода щебенки. Также открыли обновленную автостанцию - модернизировали инженерные системы, сделали все комфортным, благоустроили территорию.

Сергей Дылюк, председатель Лельчицкого райисполкома

Сергей Дылюк, председатель Лельчицкого райисполкома:

"Страна у нас небольшая, компактная. Не только в столице люди должны иметь нормальные условия, инфраструктуру в первую очередь, но и в таких населенных пунктах, как наш городской поселок. Мы хоть и приграничный, и далеко от столицы, но те вливания, которые произведены, будут работать и работать. То, что сделано в этот год, будет служить долгие годы".

Обновили и Лельчицкий центр соцобслуживания. Еще один подарок для новоселов - сдача 40-квартирного жилого дома.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

Дожинки 2025