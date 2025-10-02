В преддверии "Дожинок" жители Лельчицкого района получили подарки

"Страна у нас небольшая, компактная. Не только в столице люди должны иметь нормальные условия, инфраструктуру в первую очередь, но и в таких населенных пунктах, как наш городской поселок. Мы хоть и приграничный, и далеко от столицы, но те вливания, которые произведены, будут работать и работать. То, что сделано в этот год, будет служить долгие годы".