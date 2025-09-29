Песков: поставки Tomahawk Украине приведут к новому витку напряженности и ответу Москвы

"Действительно, представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет и в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России, - напомнил Песков. - Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны".