3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Песков: поставки Tomahawk Украине приведут к новому витку напряженности и ответу Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки США крылатых ракет Tomahawk Украине приведут к новому витку напряженности и вызовут адекватный ответ со стороны Москвы, сообщает ТАСС.
"Действительно, представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет и в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России, - напомнил Песков. - Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны".
Келлог заявил, что Трамп разрешил Киеву наносить ракетные удары вглубь России
"Миротворец" Трамп дал отмашку Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Об этом заявил спецпредставитель президента США Келлог в эфире Fox News
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. Окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.