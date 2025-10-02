III Игры стран СНГ: белорусские батутистки выиграли командный турнир

Екатерина Ершова, Яна Лебедева и Виолетта Бордиловская победили в командных состязаниях в прыжках на батуте на III Играх стран СНГ в Азербайджане. Второе место заняла команда России, а третье - у сборной Турции. Командные соревнования у мужчин проходят в эти минуты. Беларусь во главе с двукратным олимпийским чемпионом Иваном Литвиновичем здесь также фаворит.

Виолетта Бордиловская, чемпионка III Игр стран СНГ в командном турнире по прыжкам на батуте: "Есть некоторые ошибки, над которыми нужно больше работать, больше времени уделять. В целом я очень рада за нашу команду. Все старты по-своему важны, и я думаю, что очень важен этот опыт, чтобы показать себя перед более важными стартами".