ФПБ: под защитой коллективных договоров в Беларуси находится порядка 3 млн работников

Под защитой коллективных договоров в Беларуси - порядка 3 млн работников. В центре внимания - помощь людям. Получить гарантированные выплаты, потерянный стаж, разобраться с отпуском, решить вопрос с распределением молодому специалисту помогают профсоюзы.

За десятилетия развития профсоюзы Беларуси стали настоящим гарантом безопасности для каждого сотрудника. Но самое важное - это внимание к деталям и труду непосредственно на месте работы.

На одной из минских стройплощадок возводится новый жилой комплекс. Работают более опытные строители и молодые специалисты. Никита, выпускник Минского государственного колледжа монтажных технологий и транспортной логистики, приступил к работе сразу же после этапа распределения.

Постоянная учеба, профессиональный рост, защита прав работников - то, что предусмотрено коллективным договором. Акцент на том, что волнует людей - вопросы жилья и социальных выплат.

Светлана Шкрадюк, инженер по организации и нормированию труда, председатель профкома СУ-73 ОАО "ТРЕСТ № 15 "Спецстрой": "Все блага, которые прописаны в Трудовом кодексе, учтены в нашем коллективном договоре. Все доплаты, социальная помощь, предоставление общежития работникам. Приходят новые специалисты, им негде жить, а работать-то нужно. Значит, общежитие мы предоставляем".

Еще в самом начале становления независимой Беларуси в нашей стране был выбран единственно верный путь социального диалога. Сегодня для профсоюза нет маловажных вопросов.

Дмитрий Алексейчик, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси: "Большой интерес имеет материальное стимулирование. Сегодня ряд коллективных договоров предусматривает выплаты работникам, желающим продлить свои трудовые отношения. Им предусматриваются соответствующие выплаты в рамках коллективных договоров, которые заключаются в организациях".

Общая цель - объединять и вдохновлять людей, говорить спасибо каждому, кто трудится. Кстати, именно такой посыл лег в основу одного из проектов ФПБ "Марафон добрых дел".

Станислав Валюк, начальник главного управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси: "Основное направление этой акции - сохранение исторической памяти. Год 80-летия Великой Победы и наш юбилей совпали. Для нас это очень почетно".