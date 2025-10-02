3.66 BYN
Проверка готовности: Польша проведет масштабную военную квалификацию
Автор:Редакция news.by
Польша готовит масштабную военную квалификацию. В 2026 году в медкомиссии вызовут порядка 235 тыс. человек. Повестки поступят мужчинам и женщинам в возрасте от 19 до 60 лет.
Как сообщает Министерство национальной обороны, весь процесс продлится со 2 февраля по 30 апреля и охватит все воеводства. В течение трех месяцев окружные врачебные комиссии будут оценивать готовность граждан - психологическую и физическую - к военной службе.
Власти пытаются успокоить, что это не мобилизация, а плановая процедура, которая проводится в рамках усиления обороноспособности. Тех, кто не хочет служить, пока оставят в покое, но внесут в базу данных на случай чрезвычайной ситуации.