Проверка готовности: Польша проведет масштабную военную квалификацию

Польша готовит масштабную военную квалификацию. В 2026 году в медкомиссии вызовут порядка 235 тыс. человек. Повестки поступят мужчинам и женщинам в возрасте от 19 до 60 лет.



Как сообщает Министерство национальной обороны, весь процесс продлится со 2 февраля по 30 апреля и охватит все воеводства. В течение трех месяцев окружные врачебные комиссии будут оценивать готовность граждан - психологическую и физическую - к военной службе.



Власти пытаются успокоить, что это не мобилизация, а плановая процедура, которая проводится в рамках усиления обороноспособности. Тех, кто не хочет служить, пока оставят в покое, но внесут в базу данных на случай чрезвычайной ситуации.