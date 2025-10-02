Страны ЕС не хотят финансировать "стену дронов"

Страны Евросоюза не хотят финансировать "стену дронов" из бюджета сообщества.



Как сообщает The Financial Times, в государствах Западной и Южной Европы недовольны тем, что большая часть расходов в проекте пойдет северным и восточным членам ЕС.



Вопрос о выделении средств будет обсуждаться на следующем саммите ЕС 23 октября в Брюсселе. Как отмечает Bloomberg, сложность и размеры необходимого финансирования, вероятно, задержат реализацию проекта на долгие годы.



"Стены дронов" - общая идея Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, чтобы защитить рубежи от беспилотников. На ней особо настаивает глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Однако среди европейских руководителей инициатива вызывает скепсис.