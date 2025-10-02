Золото, серебро и бронза: белорусские пловцы завоевали 35 медалей III Игр стран СНГ

Белорусские пловцы выиграли в общей сложности 35 медалей на III Играх стран СНГ.



Это 4 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых медалей. 2 октября состязания завершились. В заключительный день наша копилка пополнилась тремя медалями.



У девушек на дистанции 400 метров комплексным плаванием Ксения Мастович показала третий результат. В мужской комбинированной эстафете 4х100 м у нас бронза, а в комбинированной смешанной эстафете - серебро.