3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Золото, серебро и бронза: белорусские пловцы завоевали 35 медалей III Игр стран СНГ
Автор:Редакция news.by
Белорусские пловцы выиграли в общей сложности 35 медалей на III Играх стран СНГ.
Это 4 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых медалей. 2 октября состязания завершились. В заключительный день наша копилка пополнилась тремя медалями.
У девушек на дистанции 400 метров комплексным плаванием Ксения Мастович показала третий результат. В мужской комбинированной эстафете 4х100 м у нас бронза, а в комбинированной смешанной эстафете - серебро.