3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Около 28 тыс. рабочих мест для пенсионеров готовы предложить на ярмарке вакансий
В Беларуси проходит республиканская ярмарка вакансий для людей "серебряного" возраста. В целом в столице и регионах страны соискателям планируют предложить порядка 28 тыс. рабочих мест.
Только сегодня в Минске более 40 нанимателей представили порядка 2 тыс. вакансий в сферах промышленности, транспорта, торговли, общепита, гостиничного бизнеса.
У посетителей ярмарки была возможность пройти предварительное собеседование и выбрать наиболее привлекательный вариант трудоустройства, а также получить консультацию, как составлять резюме.
Ярмарки вакансий, приуроченные ко Дню пожилых людей, в нашей стране стали уже традиционными. В 2024 году их посетили около 5,5 тыс. человек. Трудоустроен каждый третий.
Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета - начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: "
Ярмарка вакансий - это площадка, которая позволяет соискателю пройти собеседование у нескольких нанимателей. Нанимателю тоже предоставляется возможность подобрать себе кандидатов. Трудоустройство сегодня не состоится, но сегодня можно договориться о повторной консультации, повторном собеседовании. Как правило, те люди, которые посещают такие площадки, буквально в течение двух-трех недель находят себе работу. Самое главное - это желание".
В Беларуси после выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер - это свыше 470 тыс. человек, или около 20 % от общего количества пенсионеров. Причем, находясь на заслуженном отдыхе, белорусы продолжают свой трудовой путь еще в течение 5 лет. Cамому "взрослому" столичному работнику - 96 лет, он работает в сфере образования.