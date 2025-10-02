Около 28 тыс. рабочих мест для пенсионеров готовы предложить на ярмарке вакансий

В Беларуси проходит республиканская ярмарка вакансий для людей "серебряного" возраста. В целом в столице и регионах страны соискателям планируют предложить порядка 28 тыс. рабочих мест.

Только сегодня в Минске более 40 нанимателей представили порядка 2 тыс. вакансий в сферах промышленности, транспорта, торговли, общепита, гостиничного бизнеса.



У посетителей ярмарки была возможность пройти предварительное собеседование и выбрать наиболее привлекательный вариант трудоустройства, а также получить консультацию, как составлять резюме.



Ярмарки вакансий, приуроченные ко Дню пожилых людей, в нашей стране стали уже традиционными. В 2024 году их посетили около 5,5 тыс. человек. Трудоустроен каждый третий.

Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета - начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: "

Ярмарка вакансий - это площадка, которая позволяет соискателю пройти собеседование у нескольких нанимателей. Нанимателю тоже предоставляется возможность подобрать себе кандидатов. Трудоустройство сегодня не состоится, но сегодня можно договориться о повторной консультации, повторном собеседовании. Как правило, те люди, которые посещают такие площадки, буквально в течение двух-трех недель находят себе работу. Самое главное - это желание".