Определись победители конкурса молодежных аналитических проектов

Анализируй, исследуй, предлагай. В Минске определили победителей II Республиканского конкурса молодежных аналитических проектов. 300 участников, 109 проектов, 15 тематических категорий. Какие идеи готовы предложить наши молодые аналитики для развития будущего страны.

Биомороженое, агроприложение с искусственным интеллектом, спецмедпрограмма и не только. Представить свои идеи участники могли в 15 тематических категориях: от образования и науки до роботехники и цифровых технологий. В этом году есть и новая номинация, посвященная медиасфере. При выборе лучших работ учитывали актуальность, новизну и востребованность.

Евгений Харук, координатор проекта "Будущее Беларуси", аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"На данный момент видим, что мы отобрали порядка 29 проектов со всей страны в финал, которые включают практически 80 человек. Из них 50 лучших будут отобраны для дальнейшего участия в летней школе молодого аналитика, это значит, что они попадают в пул нашего молодежного аналитического движения. Они пройдут обучение, они будут постоянно проводить исследования совместно с нашими сотрудниками, совместно с приглашенными экспертами и представлять свои идеи, как молодежь видит развитие страны".

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

"Смотрим на них в первую очередь как на потенциальное аналитическое будущее, при этом всем мы смотрим на само будущее, как молодежь это все дело видит. Руководители Министерства образования и руководители Министерства связи, и руководство Банка развития - это уже заказчики, они смотрят на кадровый потенциал, на конкретные решения".