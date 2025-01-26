RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Особая атмосфера на участках, где голосует молодежь. Многие делают выбор в свой день рождения

Автор:Юлия Алферова

36-й участок для голосования имеет свои особенности, в списке избирателей, а это порядка 800 человек, исключительно студенты БГПУ имени Максима Танка. Среди которых 163 голосуют впервые.

У Каролины сегодня и вовсе двойной праздник, идет голосовать впервые в свой день рождения!

Изображение

Каролина Юхник, студентка БГПУ им. М. Танка: "Немного волнительно, но все-таки я считаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор. Мы выбираем будущее для нашей страны, и от нас зависит, каким оно будет. Я голосую за мирное небо над головой, за мирную, процветающую Беларусь".

Символично начать свой день рождения с выбора будущего для всей страны, решила Милана, студентка третьего курса физико-математического факультета.

Милана Костюк, студентка БГПУ им. М. Танка: "Я голосую уже второй раз. Когда началась кампания выборов, я хотела в первый день прийти. Но так мой день рождения выпал именно на день самих выборов, поэтому я пришла сегодня, чтобы отметить свой праздник вместе с государством, потому что это очень важный выбор в моей жизни. Я хотела бы провести этот день вместе со всем народом, со своей Родиной".

Всего в стране более 88 тыс. впервые голосующих. Подарочные издания "Символы современной Беларуси" вручают каждому. На память об участии в электоральной кампании останется и тематический мерч.

К основному дню голосования в списке избирателей, кто еще не сделал свой выбор, оставалось лишь 8 человек. Даже если все они проголосуют, скажем, до обеда, участок, как и другие, продолжит работу до 20:00.

выборы 2025выборы Президентамолодежь