Освобождал Минск - ветеран ВОВ Иван Назаренко отметил 103 года

До сих пор, хоть мне и 103 года исполнилось, делаю 1,5 часа физзарядку для ног, головы, даже ума. В основном я занятия сам разработал. А вообще скажу, что очень внимательно относятся к ветеранам. Им пожелаю крепкого здоровья!

Иван Назаренко