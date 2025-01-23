Освобождал Минск - ветеран ВОВ Иван Назаренко отметил 103 года

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Каждый день приближал Великую Победу, освобождал Оршу, Борисов и Минск - участник Великой Отечественной войны, ветеран Иван Назаренко отметил свое 103-летие.
Он сражался на фронтах от Черного до Балтийского морей в Херсоне и Сталинграде, отвоевывал белорусские земли у нацистских захватчиков, дошел до Кенигсберга, который в последующем стал Калининградом, награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда".
Фронтовик зачислен почетным солдатом в артиллерийскую базу боеприпасов. Одарить вниманием именинника в день рождения пришли работники оборонного ведомства и военнослужащие.
До сих пор, хоть мне и 103 года исполнилось, делаю 1,5 часа физзарядку для ног, головы, даже ума. В основном я занятия сам разработал. А вообще скажу, что очень внимательно относятся к ветеранам. Им пожелаю крепкого здоровья!
В 2025 году Беларусь готовится масштабно отпраздновать 80-летие Великой Победы. Около 9,5 млн рублей из бюджета предусмотрены на выплаты ветеранам и другим категориям граждан к 9 Мая.