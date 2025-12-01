От демографии до ИИ: какие цели поставила Беларусь на новую пятилетку

На время Всебелорусского народного собрания запланировано утверждение программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Какие цели и приоритеты ставятся перед страной в документе, рассказал в "Актуальном интервью" первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец.

"Основной приоритет пятилетки, как и всех предыдущих, это социальная направленность нашего государства и повышение качественного уровня жизни наших граждан", - подчеркнул Иван Вежновец. Среди ключевых направлений он назвал:

демографическую безопасность и сохранение здоровья населения, повышение рождаемости;

укрепление человеческого потенциала;

реальное повышение качества жизни;

развитие конкурентоспособной экономики, цифровую трансформацию и переход на новый технологический уровень;

повышение обороноспособности государства;

развитие сильных регионов, чтобы рост ощущался не только в Минске и областных центрах, но и в сельской местности;

активное развитие туристического потенциала как драйвера смежных отраслей.

На последнем пункте он остановился подробнее: "Мы видим здесь серьезный потенциал для развития не только самого туризма, но и смежных отраслей. Туризм будет давать почву для роста в иных отраслях, которые связаны с туристическим потоком", - отметил первый замминистра экономики.

Особое внимание в документе уделено рискам. "Первый и самый главный риск, который мы видим, это глобальная нестабильность, которая влияет в первую очередь на мировую экономику в целом и мировой экономический рост. Мы понимаем, что опыт предыдущей пятилетки показывает: если мы будем ориентироваться только на внешние ресурсы, то мы можем столкнуться с очень серьезными вызовами", - пояснил он.

Основной акцент в этой пятилетке мы делаем на внутренних резервах роста, на внутренних источниках. Ориентируемся в первую очередь на собственные силы, понимая, что вместо нас никто не сделает то, что мы запланировали. Иван Вежновец