От демографии до ИИ: какие цели поставила Беларусь на новую пятилетку
На время Всебелорусского народного собрания запланировано утверждение программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Какие цели и приоритеты ставятся перед страной в документе, рассказал в "Актуальном интервью" первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец.
"Основной приоритет пятилетки, как и всех предыдущих, это социальная направленность нашего государства и повышение качественного уровня жизни наших граждан", - подчеркнул Иван Вежновец. Среди ключевых направлений он назвал:
- демографическую безопасность и сохранение здоровья населения, повышение рождаемости;
- укрепление человеческого потенциала;
- реальное повышение качества жизни;
- развитие конкурентоспособной экономики, цифровую трансформацию и переход на новый технологический уровень;
- повышение обороноспособности государства;
- развитие сильных регионов, чтобы рост ощущался не только в Минске и областных центрах, но и в сельской местности;
- активное развитие туристического потенциала как драйвера смежных отраслей.
На последнем пункте он остановился подробнее: "Мы видим здесь серьезный потенциал для развития не только самого туризма, но и смежных отраслей. Туризм будет давать почву для роста в иных отраслях, которые связаны с туристическим потоком", - отметил первый замминистра экономики.
Особое внимание в документе уделено рискам. "Первый и самый главный риск, который мы видим, это глобальная нестабильность, которая влияет в первую очередь на мировую экономику в целом и мировой экономический рост. Мы понимаем, что опыт предыдущей пятилетки показывает: если мы будем ориентироваться только на внешние ресурсы, то мы можем столкнуться с очень серьезными вызовами", - пояснил он.
Основной акцент в этой пятилетке мы делаем на внутренних резервах роста, на внутренних источниках. Ориентируемся в первую очередь на собственные силы, понимая, что вместо нас никто не сделает то, что мы запланировали.
Вторым глобальным вызовом названо ускоренное внедрение искусственного интеллекта и цифровая трансформация всех процессов. "Мы должны и свою экономику подстраивать, и внедрять эти же механизмы у себя, но при этом понимать, как это влияет на социальные процессы: на экономические, на демографические, на трудовые ресурсы", - заключил Иван Вежновец.