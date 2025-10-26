От Израиля до США: как Воложинская иешива притягивает паломников со всего мира

Духовные центры Беларуси продолжают объединять вокруг себя молитвы. Один из центров притяжения - Воложинская иешива.

В культурный центр едут из Израиля и Соединенных Штатов Америки. Иешива хранит столетнюю Тору и вавилонские Талмуды. Здание, которое восстановили благодаря республиканскому бюджету, оценивают искусствоведы Франции и России.

Наталья Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:

"Объект включен во многие туристические маршруты ведущими белорусскими турфирмами. Среди посетителей Воложинской иешивы - жители не только Республики Беларусь, но граждане стран ближнего и дальнего зарубежья".

Православные учились жить на Афоне, а иудеи - в Воложинской иешиве. Она является еврейским Оксфордом. Так было в ХІХ веке. Более 400 будущих раввинов из Западной Европы, Америки, Российской империи съезжались в обновленный Юзефом Тышкевичем Воложин за интеллектуальным изучением Талмуда.

Игорь Духан, завкафедрой факультета социокультурных коммуникаций БГУ, профессор, искусствовед:

"Здесь сыграло очень большую роль то обстоятельство, что Воложин находился рядом с Вильно, то есть это была некоторая граница между двумя линиями иудейской традиции. Поэтому сюда ехали отовсюду. Здесь был самый традиционный, интеллектуальный иудаизм".

Крупнейший еврейский вуз Европы только подпольно век отметил: в 1896 году царское правительство запретило его деятельность. Последний раз здесь вслух читали Талмуд в 1939 году. Позже гитлеровцы расстреляли всех учеников иешивы. Выбеленные стены - свидетели зверств, но им суждено было воскреснуть ровно год назад.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы всегда об этом помним. Вы назвали Воложин. Очень гордятся военные этим центром. Уже вырисовываются эти центры. Хорошо, что они в конкретном месте, там, где доступ будут иметь все. Эти центры будут расположены, если вы примете такое решение, там, где живут самые преданные наши верующие. Я хотел бы, чтобы, как и у православных, там была и ваша школа, где вы будете обучать будущих верующих".

Пространство реставрировали аккурат под эту цель: образовательный периметр для чтения лекций.

Что радует историков и искусствоведов: видны этапы строительства, открыт "скелет" намоленной святыни, спасен и Арон а-кодеш, где хранится столетний свиток Торы.

Уже не в переводе Самуила Маршака, а оригиналы еврейских текстов можно полистать в Воложинской иешиве. Их предоставила на депозит Национальная библиотека. Особенно будут располагать временем те, кто остановится в гостиничных номерах, их три на первом этаже.

"Зарубежные искусствоведы потрясены тем, что на деньги, на финансирование страны создана замечательная реставрация, реконструкция, новое приспособление", - отметил Игорь Духан.