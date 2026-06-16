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От мотивационного письма до неба: как в технопарке отбирали участников первой авиационной смены
Любовь к небу - стартовала первая авиационная смена детского технопарка. Как проходил отбор на смену. В Национальном детском технопарке стартовала первая авиационная смена при поддержке Министерства образования и республиканского общественного объединения "Белая Русь", а также Минского аэроклуба "Липки". Серьезный отбор позади. Его прошли 15 школьников, выпускников технопарка, которые по-настоящему влюблены в небо. Программа у ребят насыщенная. 16 июня они изучали белорусских гигантов неба.
Любовь к небу с самого детства. Первая авиационная смена в Национальном детском технопарке - 15 ребят, которые готовы покорять высоты самостоятельно. Как проходит их обучение, что ждет впереди.
15 участников, 15 характеров и одна общая страсть - небо. Первая авиационная смена Национального детского технопарка проходит под эгидой Минского аэродрома. Никакой сухой теории, только реальное устройство самолетов, интенсивная парашютная подготовка и живая аэродинамика на практике. Курсанты смогут примерить на себя все - от техника до пилота.
Александр Игнатчик, замдиректора Национального детского технопарка:
"Тех ребят, кто уже проходил обучение на образовательных сменах, и те ребята, кто мотивирован, они писали мотивационные письма и говорили, для чего им важно участвовать в первом проекте. Поэтому мы отобрали 15 лучших. Из них 6 девушек, это очень важно".
Кульминация смены - 2 самостоятельных прыжка с парашютом с высоты от 800 до 900 м. Это заветная мечта многих собравшихся, но путь к ней лежит через строгую дисциплину и интенсивную подготовку.
На протяжении всей смены будущих покорителей неба ждут ежедневные подготовительные тренировки к прыжку: отработка отделения от самолета, управление куполом, сборка парашюта и четкие алгоритмы действий на случай нештатной ситуации.
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба:
"Где-то 3-4 секунды у парашюта идет наполнение купола, то есть свободное падение. И после этого они уже самостоятельно приземляются, выполняя все те инструкции, которые им были предписаны на учебных занятиях".
Кирилл Позняк - выпускник апрельской смены "Авиакосмические технологии" Национального детского технопарка. За 21 день он создал собственный проект по космическим беспилотникам. И благодаря преподавателям и практическим занятиям по-настоящему влюбился в авиацию. Узнав о смене, не раздумывая заполнил заявку и успешно прошел отбор.
Для Марии Иоскевич стать пилотом - мечта с самого детства. Еще в начальной школе она твердо решила связать будущее с небом и сейчас готовится к поступлению в Академию авиации. Узнав о возможности полетать на самолете и освоить навыки пилота, девушка сразу написала мотивационное письмо и прошла медицинскую комиссию. Так она оказалась в числе участниц.
Мария Иоскевич, участница авиационной смены:
"Я приехала сюда, чтобы понять, хочу ли я все-таки поступать в сферу авиации. Но это моя мечта с детства. Я планирую поступать на пилота гражданской авиации либо на военного пилота. Я приехала сюда, чтобы узнать много чего нового. Конечно же, прыгнуть с парашютом. Это очень привлекло меня".
Смена продлится до 26 июня. За это время ребята познакомятся с ведущими пилотами и космонавтами Беларуси, освоят теорию и сразу применят ее на практике, покорят небо на вертолете. В результате эта смена подарит стране новое поколение тех, кто по-настоящему влюблен в небо.