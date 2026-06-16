От мотивационного письма до неба: как в технопарке отбирали участников первой авиационной смены

Любовь к небу - стартовала первая авиационная смена детского технопарка. Как проходил отбор на смену. В Национальном детском технопарке стартовала первая авиационная смена при поддержке Министерства образования и республиканского общественного объединения "Белая Русь", а также Минского аэроклуба "Липки". Серьезный отбор позади. Его прошли 15 школьников, выпускников технопарка, которые по-настоящему влюблены в небо. Программа у ребят насыщенная. 16 июня они изучали белорусских гигантов неба.

Любовь к небу с самого детства. Первая авиационная смена в Национальном детском технопарке - 15 ребят, которые готовы покорять высоты самостоятельно. Как проходит их обучение, что ждет впереди.

15 участников, 15 характеров и одна общая страсть - небо. Первая авиационная смена Национального детского технопарка проходит под эгидой Минского аэродрома. Никакой сухой теории, только реальное устройство самолетов, интенсивная парашютная подготовка и живая аэродинамика на практике. Курсанты смогут примерить на себя все - от техника до пилота.

Александр Игнатчик, замдиректора Национального детского технопарка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22eb73e-b476-45e2-94a1-7b2848dba69f/conversions/2ffe94f4-8f51-409a-bb23-de01b7fdff1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22eb73e-b476-45e2-94a1-7b2848dba69f/conversions/2ffe94f4-8f51-409a-bb23-de01b7fdff1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22eb73e-b476-45e2-94a1-7b2848dba69f/conversions/2ffe94f4-8f51-409a-bb23-de01b7fdff1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b22eb73e-b476-45e2-94a1-7b2848dba69f/conversions/2ffe94f4-8f51-409a-bb23-de01b7fdff1c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Игнатчик, замдиректора Национального детского технопарка:

"Тех ребят, кто уже проходил обучение на образовательных сменах, и те ребята, кто мотивирован, они писали мотивационные письма и говорили, для чего им важно участвовать в первом проекте. Поэтому мы отобрали 15 лучших. Из них 6 девушек, это очень важно".

Кульминация смены - 2 самостоятельных прыжка с парашютом с высоты от 800 до 900 м. Это заветная мечта многих собравшихся, но путь к ней лежит через строгую дисциплину и интенсивную подготовку.

девушка за штурвалом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15890479-10c8-4b59-925a-8a0df9e2274d/conversions/eae84bd4-ddcb-4ab7-adb7-03ce49583542-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15890479-10c8-4b59-925a-8a0df9e2274d/conversions/eae84bd4-ddcb-4ab7-adb7-03ce49583542-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15890479-10c8-4b59-925a-8a0df9e2274d/conversions/eae84bd4-ddcb-4ab7-adb7-03ce49583542-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15890479-10c8-4b59-925a-8a0df9e2274d/conversions/eae84bd4-ddcb-4ab7-adb7-03ce49583542-xl-___webp_1920.webp 1920w

На протяжении всей смены будущих покорителей неба ждут ежедневные подготовительные тренировки к прыжку: отработка отделения от самолета, управление куполом, сборка парашюта и четкие алгоритмы действий на случай нештатной ситуации.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба:

"Где-то 3-4 секунды у парашюта идет наполнение купола, то есть свободное падение. И после этого они уже самостоятельно приземляются, выполняя все те инструкции, которые им были предписаны на учебных занятиях".

Кирилл Позняк - выпускник апрельской смены "Авиакосмические технологии" Национального детского технопарка. За 21 день он создал собственный проект по космическим беспилотникам. И благодаря преподавателям и практическим занятиям по-настоящему влюбился в авиацию. Узнав о смене, не раздумывая заполнил заявку и успешно прошел отбор.

Для Марии Иоскевич стать пилотом - мечта с самого детства. Еще в начальной школе она твердо решила связать будущее с небом и сейчас готовится к поступлению в Академию авиации. Узнав о возможности полетать на самолете и освоить навыки пилота, девушка сразу написала мотивационное письмо и прошла медицинскую комиссию. Так она оказалась в числе участниц.

Мария Иоскевич, участница авиационной смены:

"Я приехала сюда, чтобы понять, хочу ли я все-таки поступать в сферу авиации. Но это моя мечта с детства. Я планирую поступать на пилота гражданской авиации либо на военного пилота. Я приехала сюда, чтобы узнать много чего нового. Конечно же, прыгнуть с парашютом. Это очень привлекло меня".