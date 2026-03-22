От санкций к конструктивному диалогу - что стоит за частыми визитами спецпосланника США в Беларусь

Очередной визит спецпосланника США Джона Коула во Дворец Независимости вновь привлек внимание к белорусско-американскому диалогу. Частота встреч, их конструктивный характер и конкретные результаты позволяют говорить не просто о разовых контактах, а о формировании нового качества отношений.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью" проанализировал динамику переговоров, прагматичные интересы США и уникальную роль Беларуси как моста между Востоком и Западом.

Встречи следуют одна за другой с завидной регулярностью. Но, как отметил Сергей Рачков, это не дань моде, а отражение реальной повестки. "Частота определяется повесткой и теми результатами, которые достигаются в ходе переговоров. После встречи необходимо осмыслить, подготовить реакцию на предложения противоположной стороны и свои новые. Поэтому частота, на мой взгляд, справедливая и обоснованная", - пояснил эксперт.

Более того, сам факт выхода на такой диалог он назвал прорывом: "Учитывая уровень отношений, который сложился, выход на такое общение можно назвать прорывом. Но за прорывом должны быть и реальные, осязаемые результаты".

Такие результаты уже есть. И они важны прежде всего для Беларуси. "Это и снятие санкций с нашей авиакомпании "Белавиа". Это важнейшее решение, связанное с "Беларуськалием". Наша калийная компания вносит значительный вклад в госбюджет. Когда существует экономическое давление, такие решения идут нам на благо", - перечислил Сергей Рачков.

Кроме того, сняты ограничения с Министерства финансов и Банка развития, который поддерживает белорусский экспорт. "Это позволит нам в более спокойном темпе планировать финансы, развитие внешнеэкономической деятельности и будет способствовать продвижению белорусских товаров и услуг не только на африканский рынок, но и в западном полушарии, включая США", - отметил эксперт.

За снятием санкций с калийной компании стоит не только желание наладить диалог, но и жесткий прагматизм американцев. "В США огромный сельскохозяйственный сектор, драйвер американской экономики. Американцы привыкли, чтобы полки были полными, а цены на продукты - незначительными. Но в последнее время у них серьезные проблемы. Даже кризис куриных яиц о чем-то говорит, цена возросла, а это бьет по карману простых людей", - констатировал Сергей Рачков.

Поэтому, по его словам, США выставляют условия и предложения, соответствующие их интересам. Но в этой сфере интересы Беларуси и США совпадают.