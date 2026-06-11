От свалок до лесопосадок: как в Беларуси возвращают песчаные карьеры к жизни

ОАО "Толочинский райагросервис" - крупное предприятие. Когда-то в его состав включили пять хозяйств со всего района. Расстояние между крайними точками составляет полсотни километров, поэтому такие огромные угодья нужно обслуживать, и речь идет не только о земле, но и молочно-товарных комплексах, которые необходимо обновлять, перестраивать или вовсе возводить с нуля.

Директор Толочинского райагросервиса Евгений Кондратович отметил, что всем сельскохозяйственным организациям нужен карьер для собственного пользования, потому что ежегодно строятся профилактории, телятники для содержания крупного рогатого скота. Кроме этого, каждый сезон производится подсыпка дорог, подъездных путей к полям и МТК.

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Хозяйства сами добывают песок и используют его для своих нужд. Конечно, такая деятельность строго регламентирована, где все должно быть по технологии. Правда, не все о них знают. Также нередки случаи добычи полезных ископаемых на глубине больше 5 м, что противоречит законодательству Республики Беларусь. Но главная проблема - непроведение рекультивации по окончании срока эксплуатации землепользования, что ведет к зарастанию карьеров кустарником и ухудшению качества плодородного слоя почвы. В некоторых случаях карьеры становятся свалкой, и в итоге такие земли не вовлекаются в сельхозоборот.

В случае с "Толочинским райагросервисом" подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде. На предприятие уже начали рассчитываться и стали проводить рекультивацию карьера, ведь работать на нем больше нельзя. Остается только сделать выводы на будущее.

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У СХФ "Надежино" унитарного предприятия "Толочинский Элеватор-Агро" тоже имеется свой карьер, и там как раз завершили процесс рекультивации. Она, по словам директора сельскохозяйственного подразделения "Надежино" УП "Толочинский Элеватор-Агро" Алексея Самсонова, была начата еще осенью 2025 года. К сожалению, из-за дождей и снежной зимы пришлось рекультивацию карьера перенести на весну.

Алексей Самсонов:

"Рекультивация - трудоемкий процесс с точки зрения технической и финансовой. Технику надо было нанять - у нас в хозяйстве такой нет. Каждый раз за это надо платить. Рекультивация карьера влетает в копеечку".

Карьером пользовались чуть больше, чем предписывают нормы, и перешли черту в 5 м, но на то были причины. В хозяйстве идет постоянная стройка, и очередной объект очень важно было закончить вовремя. Да, пришлось нарушить правила, но все последствия честно возместили. Теперь здесь очень ждут возможность работать уже на новом карьере. И местные власти, и руководители хозяйств понимают, что вместе работают на общий результат и чувствуют ответственность из-за повышенного внимания Президента Беларуси Александра Лукашенко. Недра - достояние народа, а значит, халатность и бесхозяйственность являются посягательством на экономическую безопасность страны.

Использовать недра по законодательству могут многие ведомства, но ставить свой интерес выше государственного - пагубная практика. Кому-то пейзажи Логойского района покажутся инопланетными, но карьер находится в распоряжении областных дорожников с 2018 года. Надо сказать, здешние масштабы просто впечатляют. Раньше они были другими, зелеными, но было решено изменить назначение земель, конечно, временно, потом все вернется в исходное положение. К слову, началу работ предшествуют долгие исследования и точный расчет. Но безопасно ли это для экологии?

"Раньше здесь рос красивый лес, но его вырубили, освободили площадки от корней. В дальнейшем шла разработка, снимали растительный грунт. В человеческий рост была глина, поэтому все разрабатывалось. Естественно, все вернется в лесопользование, все откосы будут отданы под рекультивацию и возвращены для посадки нового леса", - рассказала начальник участка карьера "Понизовское" КУП "Минскоблдорстрой" - Облдорпроект" Татьяна Киреева.

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Карьер занимает огромную площадь. К слову, добывают здесь не только песок, а всю строительную базу для сооружения дорог. Процесс идет в формате нон-стоп, сырье привозят на стационарный завод, смонтированный прямо на площадке.

Запасов хватит на долгие годы. Затем подготовят перспективные участки для дальнейшей разработки. Строительство дорог не останавливается, и сырье нужно будет всегда. Используют ископаемые при возведении жилья, поэтому контроль тут очень строгий - в плиты ни в коем случае не должна попасть глина. Держать марку качества нужно все время, вплоть до рекультивации карьера.

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Благодаря человеческому подходу все меньше в Беларуси сталкиваются с бесхозяйственностью, когда бывшие карьеры превращаются в мусорные ямы и наносят вред экологии. Теперь даже проблемные участки возвращают в оборот, чтобы они приносили пользу людям и экономике. Но главное - неравнодушие к судьбе своей земли и своей страны.