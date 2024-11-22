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"От всей души": Андрей Швед посетил подопечных социального пансионата в Минском районе
Генпрокурор Беларуси в рамках акции "От всей души" посетил социальный пансионат в Минском районе. Сегодня здесь находятся полстони человек, среди которых и те, кто пострадал от последствий Великой Отечественной войны.
Андрей Швед в своем выступлении отметил, как важно окружить заботой и вниманием пожилых людей, которые оказались в сложной ситуации.
Такие встречи, конечно, не обходятся без подарков. Генпрокурор вручил учреждению предметы организации досуга, наборы для творчества и сладости. Андрею Шведу тоже передали презент - картину, которую нарисовала постоялица пансионата.
Круглосуточное медсопровождение, уход по индивидуальной программе, занятия с психологом, инструктором по трудовой терапии, лечебной физкультуре - в центре оказывается полный комплекс услуг по социальному и медицинскому обслуживанию.
Генпрокурор выразил уверенность, что забота и уход за пожилыми людьми всегда будут одним из основных направлений социальной политики Беларуси.
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