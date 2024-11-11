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"От всей души": Белорусский союз женщин поздравил постояльцев Логойского социального пансионата

Акция "От всей души" пришла в Логойский социальный пансионат "Надежный берег". Здесь проживают более 300 человек.

С теплыми поздравлениями и, конечно, с полезными подарками к ним приехали представительницы Белорусского союза женщин. Угощения и наилучшие пожелания передали также и женщины Белтелерадиокомпании.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Мы приезжаем с подарками, концертами. Они понимают, что тоже нужны, важны. Мы не забываем о том, что они у нас есть. Вообще, мне кажется, что эта теплая традиция чествования детей и поколения старшего - то, что присуще нам, белорусам. Потому что мы помним свое прошлое и делаем все для того, чтобы наше будущее было тоже замечательным".

Акция "От всей души" продлится до 15 января.

От всей душиблаготворительная акцияБСЖ

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