"От всей души": Белорусский союз женщин поздравил постояльцев Логойского социального пансионата

"Мы приезжаем с подарками, концертами. Они понимают, что тоже нужны, важны. Мы не забываем о том, что они у нас есть. Вообще, мне кажется, что эта теплая традиция чествования детей и поколения старшего - то, что присуще нам, белорусам. Потому что мы помним свое прошлое и делаем все для того, чтобы наше будущее было тоже замечательным".