"От всей души": министр здравоохранения навестил пациентов Центра паллиативной медпомощи

Ни один человек в эти новогодние и рождественские дни не будет обделен вниманием. Новогодняя благотворительная акция "От всей души" продолжает окутывать заботой людей золотого возраста.

27 декабря пациентов Городского клинического центра паллиативной медпомощи Минска навестили сотрудники Минздрава вместе с профильным министром Александром Ходжаевым. Самое главное пожелание - скорейшего выздоровления. И, конечно, подарки, так необходимые учреждению и его подопечным: белковое питание, повязки для обработки ран. Каждому пациенту - сладкие наборы. В свою очередь подопечные центра также не оставили гостей без поздравлений, вручив им написанную картину.

Прошла встреча в новом корпусе центра. Здесь расположены отделения паллиативной медпомощи и дневного пребывания, выездной патронажной службы, на территории оборудованы беседки, большая крытая терраса. Т.е. пациенты чувствуют себя здесь максимально комфортно.