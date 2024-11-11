"От всей души": рождественские балы для людей серебряного возраста проходят в Беларуси

В Беларуси вниманием и заботой окружают всех: и детей, и людей почтенного возраста. Адресов для благотворительной акции "От всей души" много. Это и социальные пансионаты, и больницы, и отделения круглосуточного пребывания, а также просто люди, оставшиеся одни.

Акция проходит по инициативе Президента три года и уже полюбилась людям.

У проекта появляются свои традиции и новые форматы: творческие встречи, концерты, мастер-классы, выставки и просто чаепитие в душевной компании. Кульминацией же становятся настоящие рождественские балы.

"Рождественская симфония" закружила в танце представителей серебряного возраста

Эстетика танцевальных встреч, живое звучание инструментальной музыки, великолепие вечерних нарядов дам и галантных кавалеров - шарм светских приемов ощущается на балах в рамках акции "От всей души".

Главный Рождественский бал Минской области собрал в Узде десятки грациозных пар серебряного возраста. В программе несколько танцевальных отделений, в том числе с мастер-классами для новичков и интерактив с погружением в атмосферу XIX века.

Танец любящих сердец и одной судьбы. Как и 45 лет назад, Ренат и Валентина Хасаншины в центре танцпола. Правда, сегодня вместо свадебной композиции и наряда молодоженов классический репертуар и новые образы под стать сказочному балу.

Ренат и Валентина Хасаншины, жители г. Борисова: "Очень любим танцевать. Приятный бал. Новый год - это всегда сказка. Рождество - это чудеса. Мы считаем, что сегодня маленькое волшебное чудо. И мы на балу. Спасибо огромное организаторам".

Торжественный танец - открытие каждого бала - полонез. А еще французский народный бранль сродни неспешному хороводу и подеспань. В антрактах - театр моды, игры, конкурсы, стилизованные фотогостиные и творчество, наполненное детскими улыбками.

Жанна Зельская и Николай Размыслович, жители г. Жодино: "Праздник - это Рождество, это само счастье, сама атмосфера. Поэтому образ был подобран такой, чтобы радоваться самим и приносить удовольствие и радость людям, с которыми мы будем общаться".

Рождественские балы - один из наиболее эффектных и любимых форматов благотворительной акции "От всей души". Сегодня в каждом уголке Беларуси танцевали пары. Инициативой вдохновились порядка 800 представителей элегантного возраста, которые выбирают активную жизнь.

Елена Борода, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома: "Еще у нас предстоит 14 января встреча старого Нового года. А так каждый день у нас марафон добрых дел. Мы поздравляем с этими праздниками наших пожилых граждан на дому, в социальных пансионатах. Особенно это важно для людей, которые одиноки. Они должны чувствовать тепло и красоту этих праздников".

Танцевальное па переносит нас в Молодечно. К этой рождественской встрече здесь готовились с особым трепетом. Участники подбирали платья и смокинги, организаторы создавали волшебную атмосферу.

Витебская областная филармония собрала 8 января поклонников танцевальных вечеров из северного региона страны. Даже на заслуженном отдыхе представители мудрого поколения успешно совмещают воспитание внуков и творческие хобби.