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"От всей души": спасатели во главе с министром посетили пансионат под Минском

Сотрудники МЧС поздравляют людей преклонного возраста. 13 января спасатели во главе с министром посетили социальный пансионат "Свитанок" под Минском.

Воспитанники военно-патриотического клуба "Зубр" организовали концерт для постояльцев учреждения. Также в гости приехали друзья спасателей - лабрадоры. Лечение эмоциями - лучшее лекарство. Без подарков от МЧС пансионат не остался.

Сейчас в пансионате проживают 120 постояльцев. Тех, кто по состоянию своего здоровья не смог подняться в актовый зал, министр с группой своих сотрудников посетил лично в палатах.

От всей душиспасателиблаготворительная акция

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