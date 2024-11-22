"От всей души": спасатели во главе с министром посетили пансионат под Минском

Воспитанники военно-патриотического клуба "Зубр" организовали концерт для постояльцев учреждения. Также в гости приехали друзья спасателей - лабрадоры. Лечение эмоциями - лучшее лекарство. Без подарков от МЧС пансионат не остался.

Сейчас в пансионате проживают 120 постояльцев. Тех, кто по состоянию своего здоровья не смог подняться в актовый зал, министр с группой своих сотрудников посетил лично в палатах.