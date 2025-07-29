Отдых на природе с национальным колоритом: что сегодня предлагают белорусские агроусадьбы

Уникальные пейзажи, активные развлечения на свежем воздухе и знакомство с культурой белорусские агроусадьбы совмещают с необычными забавами. Туристам предлагается эксклюзив, который притягивает.

Агротуризм давно стал национальным брендом Беларуси. Спрос на такой активный семейный отдых растет. За год белорусские агроусадьбы посетило более 400 тыс. человек, из них 14 тыс. - иностранцы.

Сергей Еселях является потомственным пчеловодом. На его частной пасеке трудятся 70 пчелиных семей. С этими полосатыми тружениками он знаком с детства. Пчелы на его агроусадьбе пришлись весьма кстати.

Хозяин агроусадьбы Сергей Селях news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/827d646f-84dd-42c9-9f7a-19914ea97db1/conversions/7927bab2-2979-4d80-9b18-99c51970e137-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/827d646f-84dd-42c9-9f7a-19914ea97db1/conversions/7927bab2-2979-4d80-9b18-99c51970e137-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/827d646f-84dd-42c9-9f7a-19914ea97db1/conversions/7927bab2-2979-4d80-9b18-99c51970e137-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/827d646f-84dd-42c9-9f7a-19914ea97db1/conversions/7927bab2-2979-4d80-9b18-99c51970e137-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Селях, хозяин агроусадьбы:

"Мой отец занимался пчелками. Ну и я также подсматривал за ним, учился. Было удивительно, что в нашей республике на то время было учреждение образования, которое готовило пчеловодов. После школы я пошел туда и получил профессию".

Уже более 15 лет эта агроусадьба принимает гостей. Особым спросом пользуется у детей, ведь, помимо пчел, у Сергея целый мини-зоопарк. В усадьбе живет много разных животных. Есть кролики, вороны, а изюминка - хозяин сумел приручить волков. По соседству живет еще и семейство енотов.

Спальное место на ульях в агроусадьбе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9988757-1ac8-421b-8136-f23038bbb963/conversions/23ef4376-cbdf-4aa5-9cd3-b8bfb783aaec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9988757-1ac8-421b-8136-f23038bbb963/conversions/23ef4376-cbdf-4aa5-9cd3-b8bfb783aaec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9988757-1ac8-421b-8136-f23038bbb963/conversions/23ef4376-cbdf-4aa5-9cd3-b8bfb783aaec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9988757-1ac8-421b-8136-f23038bbb963/conversions/23ef4376-cbdf-4aa5-9cd3-b8bfb783aaec-xl-___webp_1920.webp 1920w

На территории агроусадьбы гостям предлагают отдохнуть в уникальной природной лечебнице и попробовать поспать прямо на ульях. Такой вид оздоровительного отдыха кажется экстремальным, но активно набирает популярность. Несколько таких сеансов, говорят, заменяет полноценно санаторное оздоровление.

Удивительно, но целебный белорусский воздух и жужжание пчел творят чудеса. Человек расслабляется, углубляется дыхание, замедляется сердцебиение, стабилизируется давление.

Вернуться в прошлое и познакомиться с бытом древних белорусских деревень можно в местном доме-музее, где собраны сотни уникальных экспонатов.