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Отличники здравоохранения: заслуженные награды получили работники 10-й клинической больницы Минска
Коллектив 10-й городской клинической больницы г. Минска празднует 40 лет основания учреждения. Сегодня это многопрофильная платформа для организации 4 городских центров и 5 республиканских.
За кропотливый труд, помощь тем, кто больше всего в ней нуждается, и за спасенные жизни 23 мая в Минской филармонии заслуженные награды получают врачи и медицинские работники 10-й клинической больницы, которая в 2025 году празднует свой юбилей. Учреждению здравоохранения исполнилось 40 лет.
Елена Санкович, заместитель главврача по медицинской части 10-й городской клинической больницы г. Минска:
"40 лет упорного труда над совершенствованием своих знаний для того, чтобы мы могли оказать медицинскую помощь нашим людям на самом высоком уровне. Наша клиника славится именно республиканскими центрами - есть отделения, которых нет вообще ни в одной больнице нашего города. Меня переполняет гордость, что я нахожусь в этой больнице".
Светлана Найденко, старшая медсестра эндоскопического отделения 10-й городской клинической больницы г. Минска:
"Я ветеран, потому что проработала со дня открытия и становления моей дорогой и любимой больницы. Мне очень нравится работать в нашей клинике. Мне нравится в ней все - уют, атмосфера, традиции".
Амина Хаддад, завотделом по организации внебюджетной деятельности 10-й городской клинической больницы г. Минска:
"Я очень горжусь тем, что я врач. Я благодарна Министерству здравоохранения за такую высокую оценку. Надеюсь, что мы будем продолжать. Я лично пообещаю, что буду продолжать расти в этом направлении. Мне очень нравится помогать людям, не только белорусским гражданам, но и иностранным, которые приезжают в нашу страну, потому что в своих странах они не могут получить высококвалифицированную помощь. Самое главное - это относиться с любовью к здоровью. Это является слоганом нашей 10-й больницы, поэтому так мы и относимся".
10-я больница - это многопрофильное учреждение здравоохранения, которое оказывает помощь по десяткам разных направлений, акцент идет на офтальмологию. Опытные врачи постоянно передают свои знания молодым поколениям для того, чтобы сохранить и усилить отечественную школу медицины.