Лукашенко метростроевцам: Надо удваиваться, нам надо больше внимания уделять строительству метро

Большое событие! Отличный подарок! Дождались! Молодцы! Именно такие комментарии сегодня к новости, что в Минске открыли три новые станции метро зеленой ветки. Это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец".

Они существенно упростят поездки в центр города для жителей районов "Минск-Мир", Лошица и Сеница. В церемонии открытия участие принял Президент. Александр Лукашенко обсудил с руководством города не только планы по развитию столичного метрополитена.

Чтобы не перенаселять столицу, транспортная система должна связать ее с городами-спутниками. Речь идет уже о строительстве наземного метро. Так что строить нужно в два раза быстрее. На это ориентирует глава государства.

Говорили сегодня и о строительстве необходимой инфраструктуры в быстрорастущих районах, сохранении магазинов шаговой доступности и ценообразовании.

Открыты три новые станции Минского метрополитена

Отличный подарок под Новый год - открыты сразу три новых станции Минского метрополитена. Действительно, очень удобно, можно не думать, как добираться после гостей и елок! Но в этой истории всегда есть те, кто отдыхают, и те, кто работают. В новогоднюю ночь некоторые станции закроются после 4:00!

Теперь расширена "Зеленолужская" - третья линия Минского метрополитена. Открытие ее первых станций ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь") состоялось 7 ноября в 2020 году. В самое непростое время! Когда весь мир закрылся от ковида, жестко экономя средства. А мы строили и открывали!

У жителей микрорайона "Минск-Мир" теперь рядом станция метро "Аэродромная"

Глава государства сегодня приехал к станции метро "Аэродромная". Это территория бывшего аэропорта Минск-1. Теперь здесь находится густонаселенным район "Минск-Мир", и он еще активно застраивается. Так что понятно, как здесь ждали новое метро.

Новый участок метро проходит через жилой комплекс "Минск-Мир". Ранее глава государства, ссылаясь на обращения граждан, высказывал претензии к застройщику. Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация с возведением жилья в этом микрорайоне.

Как доложил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, 123 дома уже построено, еще 27 в работе. Застройщик возводит за свой счет школу и финансовый центр.

"То есть они выполняют все?" - уточнил Александр Лукашенко.

Городские власти заверили, что застройщик соблюдает все условия.

Президент напомнил, что люди жаловались на качество построенного жилья. Комитет госконтроля проверил объекты и выявил много нарушений, после чего застройщик был вынужден заплатить большие штрафы.

Под ключ: от школ до магазинов шаговой доступности

Район новый, конечно, нужна вся сопутствующая инфраструктура. Рядом откроется шопинг-центр, но и тренд на магазины шаговой доступности сохранится.

Факт В начале года у Президента запланировано совещание по вопросам ценообразования

Магазинов можно построить и открыть сколько угодно, самое главное, чтобы цены в них не кусались. Раньше Президенту не раз приходилось вмешиваться в вопросы ценообразования. Про "искусственно сдерживать" речь никогда не шла. Выработан конкретный механизм, чтобы и крупные поставщики, и торговые сети, и даже фермеры понимали, как формируется цена и сколько они смогут заработать. Но этот вопрос не уходит с контроля.

Глава государства также потребовал от руководства города обратить внимание на магазины шаговой доступности - чтобы их не вытеснили крупные торговые сети.

"Маленькие магазины, ближе к людям - это нужно. А эти (крупные сетевые магазины. - Прим. ред.) - смотри, чтобы они тебя в клещи не взяли. Тебе придется и цены смотреть (как будут формироваться), и выкладки, и перечень товаров должен соблюдаться. Какая бы сеть ни была, какие бы магазины ни были - чтобы было удобно людям", - обратил внимание Президент.

Глава государства рассказал, что в начале января планирует провести совещание с правительством по выработке справедливого ценообразования. "Не сдерживанию цен. Может, даже не регулированию цен. Но должна быть справедливая формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить - уже цены где-то выросли. Этого быть не должно. Вижу, что более-менее нормально. Но должна справедливая быть цена. Формула справедливого ценообразования - перед правительством поставлена задача", - заявил Александр Лукашенко.

Проектирование четвертой линии минского метро

И в подземку. Сначала на станцию "Аэродромная". Сразу доклад от мэра Минска о развитии столичного метрополитена. Будут еще строить! Проектируют уже 4-ю линию метро - кольцевую. Это 25 км и 17 станций по генплану.

Доклад о развитии минского метро

Владимир Кухарев также рассказал, что в столице уже начинают проектирование четвертой линии метро, это будет кольцевая линия.

"25 километров и 17 станций запланировано по генплану. Мы планируем, что с учетом строящегося большого микрорайона Северный берег и микрорайонов, где проживают свыше 800 тыс. человек (это Фрунзенский и Московский районы), после завершения "Парка Дружбы народов" (строящаяся станция третьей линии метро. - Прим. ред.) будем начинать с этой стороны", - заявил председатель Минского горисполкома.

Лукашенко о застройке "Северного берега" и открытии выставочного центра

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поинтересовался, как идет застройка микрорайона Северный берег, соблюдаются ли планы. По словам Владимира Кухарева, микрорайон интенсивно застраивается, предпочтение инвестор отдал малоэтажной застройке.

"Что касается выставочного центра. Я не стал вас торопить по открытию. Но хочу предупредить, что выставочный центр должен быть от двери до конференц-зала построен, как они (иностранные инвесторы "Северного берега". - Прим. ред.) обещали. Это за их счет, и никаких отступлений здесь быть не может. Там хороший проект, поэтому все нужно сделать", - сказал глава государства.

Президент обратил отдельное внимание на благоустройство прилегающей территории и парковых зон: "Там же людям надо и куда-то выйти и отдохнуть. Пускай делают. Не бедные, во-первых, а во-вторых, это удобный проект. И бегать ко мне их даже не посылай".

"Выставочный центр должны сдать под ключ: и стоянки, и освещение - все-все. Чтобы это лицо было. Это же иностранная компания строит. Когда мы с президентом в Эмиратах обсуждали эту тему (он меня инициативно спросил, как они работают), я не стал погружаться в детали, сказал, что работают хорошо. Поэтому все должны сделать как надо. Чтобы к 9 мая весь комплекс был сделан. То, что они обещали мне", - потребовал Александр Лукашенко. - Ко всем одинаковое отношение".

Факт Белорусское метро - самое бюджетное в мире

Факт: белорусское метро - самое бюджетное в мире! Затраты наполовину покрывает государство. Одна поездка стоит всего 90 копеек или порядка 30 центов. Есть много видов проездных: больше поездок - больше экономии!

На платформе "Аэродромной" главу государства встретил коллектив метрополитена. Строители и работники, в том числе новых станций. Наконец грандиозная стройка завершена!

Президент поручил ускорить строительство новых станций метро

Строительство метро - дорогостоящий процесс. 1 км стоит 70 млн долларов. Помогает в работе метростроевцам машина "Алеся". В 2025 году закупят еще одну - процесс должен пойти быстрее.

Наземное метро свяжет Минск с городами-спутниками

"Я сделал замечание мэру Минска и вашим начальникам в том, что мы строим неплохо, но медленно", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время в 90-е ему предлагали закрыть и не строить метро, так как это очень дорого. "Должен вам сказать, что я серьезно над этим думал, потому что денег не было. Но Господь меня тогда надоумил, я сказал: "Нет, будем по метру строить в год, в день и так далее, но надо сохранить "Метрострой". Потому что это школа. Если бы мы ее тогда закрыли, сегодня все разбежались бы, молодежь бы в строительство под землю сюда не шла. И мы бы не умели строить метро. Далеко не все и не многие государства занимаются подобным строительством под землей. Это сложно, это школа. Вы лучше меня знаете", - сказал белорусский лидер.

Глава государства в связи с этим рассказал, какие дополнительные объемы работ предстоят метростроевцам, кроме самой подземки. Это связано с развитием городов-спутников Минска и транспортным сообщением со столицей. "Мы не будем застраивать Минск, как это делают другие города и расширять-расширять за кольцевую дорогу - задохнется Минск. Как я говорил, минчанам противно будет жить в этом городе. Поэтому принято решение, что мы будем строить города-спутники. Вы их знаете - Логойск, Дзержинск, Смолевичи… Но их надо соединить скоростными трассами. Поэтому будем планировать и присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное (не под землей). Кто это будет делать? Вы это будете делать", - подчеркнул Президент.

"Поэтому ваш коллектив сегодня - это только начало. Нам надо удваиваться, нам надо больше внимания уделять строительству метро", - добавил он.

На новых станциях установлены дополнительные двери-экраны

На всех новых станциях установлены дополнительные двери-экраны. Эту идею Александр Лукашенко в свое время подсмотрел в Китае. Внедрили и у нас! Технология исключает падение на рельсы. На новых станциях за все 4 года - ни одного факта.

Денис Иванец, начальник депо Минского метрополитена:

"Система обеззараживания воздуха. Применяются различные звукопоглощающие материалы, которые позволили снизить шум как в кабине, так и в салоне. Данный поезд оборудован системой автоведения, которая разгоняет поезд до максимально допустимых разрешенных скоростей и останавливает его в точно указанном месте на станции. Новое метро комфортно и безопасно".

Новое метро не просто комфортное и безопасное, но и очень красивое. Некоторые станции буквально произведения искусства. Экспонаты - творения рук белорусских художников и скульпторов. Как сегодня сказал Александр Лукашенко, "дворцы под землей" не нужны. Лучше сэкономить, зато строить быстрее.

Прокатимся в новом метро. Это максимально комфортная поездка. Начиная от того, как приятно находиться в новом вагоне. А у машиниста в кабине вообще космос.

От "Аэродромной" за 2 минуты добираемся до следующей станции - "Неморшанский Сад". Название историческое. В районе современных улиц Московской и Чкалова до 1870-го был зеленый бор, названный в честь владельцев-помещиков.

От "Неморшанского Сада" до следующей станции "Слуцкий Гостинец" - чуть более минуты. Теперь это конечная на зеленой ветке.