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Отношения Беларуси и Вьетнама в последние десятилетия стабильно укрепляются - То Лам
Вьетнам намерен вывести отношения с Беларусью на новый, более высокий уровень. Об этом Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам заявил 11 мая на встрече с представителями общества дружбы "Беларусь - Вьетнам", которая состоялась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА.
В первую очередь То Лам поздравил всех собравшихся и белорусский народ с важным праздником - Днем Победы. Он также отметил успехи Беларуси в развитии страны и подчеркнул конструктивный характер двустороннего взаимодействия. По его словам, отношения Беларуси и Вьетнама в последние десятилетия стабильно укрепляются и хорошо развиваются.
"Несмотря на разные трудности, дружба наших народов укрепляется. Это является ценным достоянием для нас. Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Беларусью, хотим с вами сотрудничать во всех областях на благо двух народов и во имя мира, процветания и стабильности в регионе и в мире", - заявил То Лам.
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама отметил, что в ходе своего официального визита в Минск намерен провести переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также другие встречи. "Мы будем обсуждать разные направления сотрудничества и будем поднимать наши отношения на новый уровень", - сказал он.
/Будет дополнено/.