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Память воинов-интернационалистов почтили в Витебске

Почтили память воинов-интернационалистов и в Витебске. Цветы легли к мемориалу "Боль". На нем увековечены имена 160 уроженцев северного региона, которые погибли в Афганистане при исполнении долга.

Это витебские десантники, они первыми вступили на территорию Афганистана и последними ее покинули, а также летчики 339-го военно-транспортного авиационного полка.

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Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

"Это гордость и боль. Гордость, потому что мы делали мужскую работу, выполняли ее достойно, что отмечено государственными наградами. А боль заключается в том, что мы теряли своих друзей, своих товарищей. Офицеры не прятались за спины солдат, а шли в боевых порядках".

Имена воинов-интернационалистов носят семь улиц Витебска и три школы областного центра. Создан современный медцентр для реабилитации ветеранов и членов их семей.

воины-интернационалистыВитебскАфганистан