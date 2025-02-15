Память воинов-интернационалистов почтили в Витебске

Почтили память воинов-интернационалистов и в Витебске. Цветы легли к мемориалу "Боль". На нем увековечены имена 160 уроженцев северного региона, которые погибли в Афганистане при исполнении долга.

Это витебские десантники, они первыми вступили на территорию Афганистана и последними ее покинули, а также летчики 339-го военно-транспортного авиационного полка.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4413144-3376-4404-b392-8fd06be31800/conversions/39dd1805-34dd-48f9-81f0-fccd6c5acb18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4413144-3376-4404-b392-8fd06be31800/conversions/39dd1805-34dd-48f9-81f0-fccd6c5acb18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4413144-3376-4404-b392-8fd06be31800/conversions/39dd1805-34dd-48f9-81f0-fccd6c5acb18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4413144-3376-4404-b392-8fd06be31800/conversions/39dd1805-34dd-48f9-81f0-fccd6c5acb18-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

"Это гордость и боль. Гордость, потому что мы делали мужскую работу, выполняли ее достойно, что отмечено государственными наградами. А боль заключается в том, что мы теряли своих друзей, своих товарищей. Офицеры не прятались за спины солдат, а шли в боевых порядках".