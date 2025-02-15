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Память воинов-интернационалистов почтили в Витебске
Почтили память воинов-интернационалистов и в Витебске. Цветы легли к мемориалу "Боль". На нем увековечены имена 160 уроженцев северного региона, которые погибли в Афганистане при исполнении долга.
Это витебские десантники, они первыми вступили на территорию Афганистана и последними ее покинули, а также летчики 339-го военно-транспортного авиационного полка.
Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
"Это гордость и боль. Гордость, потому что мы делали мужскую работу, выполняли ее достойно, что отмечено государственными наградами. А боль заключается в том, что мы теряли своих друзей, своих товарищей. Офицеры не прятались за спины солдат, а шли в боевых порядках".
Имена воинов-интернационалистов носят семь улиц Витебска и три школы областного центра. Создан современный медцентр для реабилитации ветеранов и членов их семей.