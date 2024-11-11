Педагогам в Беларуси повысят зарплату. Кому и насколько, рассказали в Минобразования

Министерством образования принимаются меры по поэтапному повышению заработной платы педагогическим работникам. Это предусмотрено ведомственным постановлением от 20 декабря 2024 года № 204 "Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 год № 71", официально опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"В целях повышения престижа педагогической профессии и в рамках последовательного повышения размера оплаты труда педагогических работников с 1 января 2025 года предусмотрено повышение заработной платы учителям (на 39 %), воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателей учреждений дошкольного образования (на 20 %), преподавателям, мастерам производственного обучения учреждений образования (на 27 %). Кроме того, с целью привлечения научных работников к педагогической деятельности и повышения качества подготовки студентов на 15 % повышается заработная плата профессорско-преподавательского состава, устанавливается надбавка за научно-педагогическую деятельность руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава, имеющим ученую степень кандидата наук в размере 35 % от оклада, имеющим ученую степень доктора наук - в размере 55 % от оклада", - прокомментировали в пресс-службе Министерства образования.

Постановлением также предусматривается повышение с 1 января 2025 года на 20 % оплаты труда социальных педагогов, педагогов-психологов.



"Это подчеркивает важную роль совместной работы учреждения образования и семьи в воспитании детей. Увеличивается размер диапазона доплаты за особые условия труда в среднем на 10 % от базовой ставки за работу с обучающимися, имеющими особенности психофизического развития, расстройства аутистического спектра, с незрячими обучающимися, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, из числа лиц с особенностями психофизического развития, что является гарантом государства по созданию особых условий при работе с данной категорией обучающихся", - отметили в ведомстве.