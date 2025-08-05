Переселенка из Латвии рассказала, почему население уезжает из страны

Беларусь все чаще становится вторым домом для граждан разных государств. Решение о переезде в страну принимают семьями, лично убедившись, что здесь не так, как им рассказывают западные СМИ.

"Большой процент населения уезжает из-за русского языка, потому что у многих русские родители, которые не могут сдать экзамен, что придумали наши "умные" латыши. Например, в Литве дали всем гражданство после выхода из Советского Союза, а нас сортировали как "высший сорт" или "низший". С начала войны началось давление на русскоязычное население. Даже в соцсетях пишут "собирай чемоданы и уезжай, вон из Латвии, здесь место только латышам".