Перминова: Беларусь в СНГ - игрок международного уровня

Беларусь, безусловно, один из важнейших игроков в рамках Содружества. Не раз на переговорных площадках СНГ Беларусь проявляла себя не только в региональном, но и в международном контексте.

"Беларусь в 2023 году отстаивала принятие соглашения о свободной торговле услугами, потому как ранее у нас в рамках СНГ было такое соглашение о свободной торговле товарами, но для Беларуси было важно принять соглашение о свободной торговле услугами, так как ряд стран СНГ, таких как Узбекистан, Таджикистан не являются странами, входящими в ЕАЭС. Соответственно для Беларуси, у которой более 60 % товарооборота со странами СНГ, более 50 % внешней торговли тоже со странами СНГ, было очень важно внести свою лепту в отстаивание этого соглашения".