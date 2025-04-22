"Першы ровар - 2025" стартовал в Лошицком парке и собрал маленьких любителей велоспорта

Старт масштабному велофестивалю был дан в Лошицком парке, куда с удовольствием приходили маленькие велолюбители. Ребята от 6 до 12 лет смогли поучаствовать в массовых заездах, фигурном вождении и эстафете.

Для совсем маленьких гонщиков (от 2 до 5 лет) была подготовлена отдельная трасса для заездов на беговелах. "Першы ровар" стал на самом деле семейным фестивалем со своими традициями.