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"Першы ровар - 2025" стартовал в Лошицком парке и собрал маленьких любителей велоспорта
Республиканские детско-юношеские соревнования "Першы ровар" 26 апреля запустили свой 4 сезон.
Старт масштабному велофестивалю был дан в Лошицком парке, куда с удовольствием приходили маленькие велолюбители. Ребята от 6 до 12 лет смогли поучаствовать в массовых заездах, фигурном вождении и эстафете.
Для совсем маленьких гонщиков (от 2 до 5 лет) была подготовлена отдельная трасса для заездов на беговелах. "Першы ровар" стал на самом деле семейным фестивалем со своими традициями.