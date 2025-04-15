Перцов: Нам нужно не стесняться напоминать молодому поколению, что мы наследники народа-победителя

"Если мы будем сплоченными, если мы будем об этом говорить, если они будут понимать, что мы единая монолитная сила, коей и были в 1941-м все советские граждане, значит у них, наверное, у тех, кто по ту сторону, будет меньше мыслей и желаний сюда приходить со своими танками и другими вооружениями, чтобы в очередной раз показать, что они несут "европейские ценности", а мы недочеловеки".