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Перцов: Нам нужно не стесняться напоминать молодому поколению, что мы наследники народа-победителя
Нам нужно рассказывать историческую правду и не стесняться напоминать молодому поколению, что мы наследники народа-победителя. Об этом 18 апреля в ходе дня информирования учащимся минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации заявил замглавы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.
Встреча с правнуками тех, кто ковал победу в тылу и на фронте, прошла в формате доверительного диалога. Одна из главных тем - 80-летие Великой Победы.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Если мы будем сплоченными, если мы будем об этом говорить, если они будут понимать, что мы единая монолитная сила, коей и были в 1941-м все советские граждане, значит у них, наверное, у тех, кто по ту сторону, будет меньше мыслей и желаний сюда приходить со своими танками и другими вооружениями, чтобы в очередной раз показать, что они несут "европейские ценности", а мы недочеловеки".
Во время встречи с молодежью Владимир Перцов обратил внимание, что сегодня на Западе все отчетливее заметны попытки возродить фашизм. А нам, белорусам, важно помнить о той трагедии, которую пережил наш народ в годы кровопролитной войны и всеми силами стараться не дать переписать историю.