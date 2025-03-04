Перцов предложил на постоянной основе привлекать блогеров к актуальной повестке регионов

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В работе с блогерами не стоит ограничиваться только разными фестивалями, конкурсами или разовыми мероприятиями, важно привлекать их к актуальной повестке регионов на постоянной основе. Такое предложение внес заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на заседании коллегии комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома, пишет БЕЛТА.

На заседании речь шла о способах, каналах и площадках трансляции информации в современных условиях в юго-восточном регионе, о фейковых вбросах от оппонентов, а также умении оперативно и грамотно отвечать на них, работая на недопущение негативной электризации настроения в обществе. При обсуждении расширения площадок для передачи и публикации актуальной повестки обозначили практику взаимодействия с блогерами.

Владимир Перцов порекомендовал продолжать и развивать это направление в регионе. "В работе с блогерами предлагаю не ограничиваться только фестивалями и конкурсами или разовыми мероприятиями. Стоит массовых блогеров привлекать на постоянной основе и задействовать даже в рамках реализации проектов по 131-му указу через региональные средства массовой информации. Поскольку у блогеров, работающих на различную тематику, будь то агро-, бьюти-, авто-, туристические блогеры и так далее, есть своя целевая аудитория, то и через нее можно тоже ретранслировать актуальную государственную повестку на различную тематику. Для этого на постоянной основе необходимо выстроить с ними взаимоотношения. Во многом это патриоты нашей страны, хоть есть и те, кто обжигался", - обратил внимание он.

По словам заместителя главы Администрации Президента, на современном этапе с учетом продолжающихся попыток провокаций информационными оппонентами, все методы и способы работы на медиаполе хороши. "И блогеры - это тоже своего рода инфлюенсеры, канал для продвижения конструктивной информации до широких слоев населения. Зафиксируем на этот счет свои подходы и будем применять их на постоянной основе. А через какое-то время проанализируем полученный опыт", - ориентировал он.