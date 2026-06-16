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Первая летняя авиационная смена стартовала в Национальном детском технопарке
В Национальном детском технопарке стартовала первая авиационная смена. Серьезный отбор позади, его прошли 15 школьников, выпускников технопарка, которые по-настоящему влюблены в небо. Программа у ребят насыщенная.
15 участников, 15 характеров и одна общая страсть - небо. Авиационная смена Национального детского технопарка не оставляет времени на отдых. На аэродроме Липки ребята своими глазами видят белорусских гигантов неба.
В программе - экскурсия в музей космонавтики, возложение цветов в память о выпускниках Минского аэроклуба, удостоенных звания Герой Советского Союза. Основу обучения занимают прикладные навыки. На этой смене нет никакой сухой теории, а только реальное устройство самолетов, интенсивная парашютная подготовка и живая аэродинамика на практике, также знакомство с космонавтами и летчиками.
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба:
"Гордимся тем, что есть кому рассказать и кого научить. Т. е. это говорит о том, что равнодушных нет. Все стремятся подняться в небо. А чтобы подняться в небо, необходимо подготовиться".
Кульминация смены - 2 самостоятельных прыжка с парашютом. Высота составляет от 800 до 900 м. Это заветная мечта многих присутствующих на этой смене, которая при упорном обучении осуществится совсем скоро.
Первая летняя академия завершит работу 26 июня, подарив стране новое поколение влюбленных в небо.