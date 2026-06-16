Первая летняя авиационная смена стартовала в Национальном детском технопарке

В Национальном детском технопарке стартовала первая авиационная смена. Серьезный отбор позади, его прошли 15 школьников, выпускников технопарка, которые по-настоящему влюблены в небо. Программа у ребят насыщенная.

15 участников, 15 характеров и одна общая страсть - небо. Авиационная смена Национального детского технопарка не оставляет времени на отдых. На аэродроме Липки ребята своими глазами видят белорусских гигантов неба.

В программе - экскурсия в музей космонавтики, возложение цветов в память о выпускниках Минского аэроклуба, удостоенных звания Герой Советского Союза. Основу обучения занимают прикладные навыки. На этой смене нет никакой сухой теории, а только реальное устройство самолетов, интенсивная парашютная подготовка и живая аэродинамика на практике, также знакомство с космонавтами и летчиками.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба:

"Гордимся тем, что есть кому рассказать и кого научить. Т. е. это говорит о том, что равнодушных нет. Все стремятся подняться в небо. А чтобы подняться в небо, необходимо подготовиться".

Кульминация смены - 2 самостоятельных прыжка с парашютом. Высота составляет от 800 до 900 м. Это заветная мечта многих присутствующих на этой смене, которая при упорном обучении осуществится совсем скоро.