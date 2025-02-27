Первый чартер отправился из Минска в Оман. Узнали, есть ли спрос на новое направление

Это результат договоренностей по линии Беларусь - Оман. Первый чартер отправился сегодня из Минска в Салалу! Этот город еще называют Карибами Востока. Ежегодно туристические операторы с крупнейшим авиаперевозчиком "Белавиа" радуют интересными направлениями для отдыха.

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Первый самолет из Минска в Оман вылетел сегодня в 5:00. На Карибах Востока комфортно отдыхать как летом, так и зимой. Сейчас в регионе теплая и сухая погода. К слову, у Беларуси и Омана большой потенциал сотрудничества.



Об этом свидетельствует тот факт, что открытие нового направления - результат договоренностей высших должностных лиц. Официальные встречи глав двух стран состоялись в конце 2024 года, и уже сегодня стартовала чартерная полетная программа. Прямое авиасообщение благотворно скажется на туристических потоках двух государств.

До недавнего времени белорусы могли попасть в Оман только с пересадкой в третьих странах. Появление нового рейса значительно упростит логистику. Кстати, спрос на направление есть и немалый: загрузка первого рейса близка к 100 %.

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Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа":

"Мы возобновляем сезонное направление. Наши недавние открытия - это Махачкала и Мурманск. В летнем сезоне 2025 года вылеты в Махачкалу планируются с конца апреля, вылеты в Мурманск с мая. Хочется напомнить, что авиакомпания "Белавиа" планомерно расширяет свою маршрутную сеть, включая туда наши областные города. Наши пассажиры уже привыкли к рейсам из Гомеля в Москву, из Гомеля в Санкт-Петербург, из Бреста в Москву, а сейчас добавляются еще два новых направления".