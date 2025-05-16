"Первый информационный" и "Беларусь 24" презентуют свои возможности на медиарынке Ближнего Востока

Белтелерадиокомпания расширяет сотрудничество на Ближнем Востоке! На крупнейшей медиавыставке CabSat в ОАЭ представители крупнейшего холдинга Беларуси презентовали возможности телеканала "Первый информационный" и международного спутникового вещания "Беларусь 24".





Представители Белтелерадиокомпании познакомили участников и гостей с разнообразием белорусского контента: от программ о культуре и туризме до документальных фильмов и промоматериалов. Отметим, медиавыставка CabSat - это ведущая платформа для индустрии вещания, спутникового телевидения и контента для стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Участие приняли более 450 медиакомпаний из 120 стран.

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Павел Лазовик, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 24": "Сегодня, конечно, есть большой интерес к Беларуси. Мы этот интерес ощутили. Очень много компаний подходило, знакомились, спрашивали. Все знают о том, что сегодня Беларусь активно взаимодействует со странами Ближнего Востока, Персидского залива, идет уверенно в Африку, в Азию, развивает интеграционное взаимодействие на всех уровнях. И, конечно, в том числе люди, жители этих стран хотят знать, кто такие белорусы".

Важный акцент - на укрепление сотрудничества и поиске новых возможностей для продвижения белорусского контента на медиарынках Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Турции и ряда других африканских и азиатских стран.

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Наргиза Нуманова, руководитель офиса генерального секретаря в Азиатско-Тихоокеанском вещательном союзе: "У нас есть платформа обмена новостями, которая дает уникальную возможность ежедневно обмениваться новостями между участниками нашего союза. То есть участники получают новости из первых рук. Белорусская телерадиокомпания является ассоциированным членом ABU и активно участвует в наших мероприятиях. Я могу сказать, что этот регион, конечно, в фокусе нашего внимания, потому что мы стараемся охватить всех наших участников".

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Алексей Жалдыбин, генеральный консул Беларуси в Дубае: "По усредненным оценкам, количество жителей Объединенных Арабских Эмиратов, которые происходят из стран бывшего Советского Союза, превышает 500 тысяч человек. Это огромная аудитория. И очень важно присутствовать в медиапространстве страны для того, чтобы доносить правду о Беларуси. Есть общее понимание о том, что Беларусь – это интересная страна. Важно сегментировать это понимание, от общего перейти к частному, рассказать о достижениях и о нашем промышленном потенциале, о наших гигантах, о нашей узнаваемой и востребованной по всему миру продукции".