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"Первый информационный" стал лучшим на XII Международном телефестивале "Вечный огонь"

Это один из старейших телевизионных фестивалей. Он проводится более 30 лет. Медиафорум этого года был посвящен 80-летию Великой Победы. В триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" награждали тех, чей труд становится неопровержимым доказательством в деле защиты исторической правды, долгом перед памятью наших дедов и прадедов, которые завоевали Победу в 1945-м. Документальный фильм журналиста Елены Бормотовой и режиссера Александра Атрашевского "Они сжигали Хатынь" победил в номинации "Лучший документальный фильм".

Рифат Сабитов, заместитель гендиректора ВГТРК (Россия):

Самый главный критерий - человеческие судьбы, которые трогают тебя, проникают в твое сердце и вызывают у тебя бурю эмоций, действительно, отдают дань памяти нашим героическим предкам, победившим фашистскую чуму в Великой Отечественной войне. Это самое главное.

На фестивале "Вечный огонь" в этом году участвовало рекордное количество работ - 400, из 80 регионов России и семи стран. В финал вышли 30 проектов. Победителей выбирали в 9 номинациях.

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