"Первый информационный" стал лучшим на XII Международном телефестивале "Вечный огонь"

Это один из старейших телевизионных фестивалей. Он проводится более 30 лет. Медиафорум этого года был посвящен 80-летию Великой Победы. В триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" награждали тех, чей труд становится неопровержимым доказательством в деле защиты исторической правды, долгом перед памятью наших дедов и прадедов, которые завоевали Победу в 1945-м. Документальный фильм журналиста Елены Бормотовой и режиссера Александра Атрашевского "Они сжигали Хатынь" победил в номинации "Лучший документальный фильм".