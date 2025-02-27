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Петришенко заявил, что госСМИ нужно максимально оперативно реагировать на недостоверную информацию
Государственным СМИ следует максимально оперативно реагировать на недостоверную, деструктивную информацию. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время итогового заседания коллегии Министерства информации, сообщила БЕЛТА.
"В целом Министерство информации с поставленными задачами справилось. Выстроена системная работа в медиасфере, налажено действенное взаимодействие со СМИ всех уровней. В свою очередь СМИ демонстрировали умение быстро перестраиваться, работать активно и ярко. Отдельно хотел бы отметить успешную информационную работу министерства по подготовке и проведению электоральной кампании. Важно не ослаблять напор, сохранять и усиливать эти позиции", - сказал Игорь Петришенко.
Он подчеркнул, что сегодня важно не только создавать качественный и профессиональный медиапродукт, но и обеспечивать объективное отражение в СМИ и на интернет-ресурсах общественно значимой информации и принимаемых мер по решению острых социально-экономических и общественно-политических проблем. "Кроме того, в условиях беспрецедентного внешнего давления СМИ должны максимально оперативно реагировать на недостоверную, деструктивную информацию", - подчеркнул вице-премьер. Именно этим целям служит указ Президента "О реагировании на общественно значимую информацию".
Указом установлены обязанности государственных органов и организаций, средств массовой информации по размещению на государственных интернет-ресурсах, официальных сайтах информации по острым социально-экономическим и общественно-политическим проблемам. В развитие указа принято постановление правительства от 30 декабря 2024 года №1039, которым утверждено положение о порядке и сроках реагирования на общественно значимую информацию.
"Таким образом, необходимая для работы нормативная база создана. Редакциям СМИ следует обеспечить неукоснительное соблюдение норм указа, Мининформу - наладить эффективное взаимодействие с редакциями СМИ по оперативной отработке общественно значимой информации", - отметил Игорь Петришенко.
Министерством информации Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России во взаимодействии с Постоянным комитетом Союзного государства ведется работа по реформированию средств массовой информации Союзного государства. В ноябре 2024 года учреждена "Медиакомпания Союзного государства". Руководителем медиакомпании назначена Екатерина Абрамова.
"Поручаю Мининформу во взаимодействии с Постоянным комитетом Союзного государства и российской стороной продолжить работу по определению стратегии развития медиакомпании, включая предложения по дальнейшей интеграции действующих СМИ Союзного государства в ее структуру", - добавил вице-премьер.