Петришенко заявил, что госСМИ нужно максимально оперативно реагировать на недостоверную информацию

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23bf365-b8bb-4856-89f0-27cbd5ee3822/conversions/a6e83f30-9ec4-4865-8378-1d25c0b38370-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23bf365-b8bb-4856-89f0-27cbd5ee3822/conversions/a6e83f30-9ec4-4865-8378-1d25c0b38370-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23bf365-b8bb-4856-89f0-27cbd5ee3822/conversions/a6e83f30-9ec4-4865-8378-1d25c0b38370-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23bf365-b8bb-4856-89f0-27cbd5ee3822/conversions/a6e83f30-9ec4-4865-8378-1d25c0b38370-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Государственным СМИ следует максимально оперативно реагировать на недостоверную, деструктивную информацию. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время итогового заседания коллегии Министерства информации, сообщила БЕЛТА.

"В целом Министерство информации с поставленными задачами справилось. Выстроена системная работа в медиасфере, налажено действенное взаимодействие со СМИ всех уровней. В свою очередь СМИ демонстрировали умение быстро перестраиваться, работать активно и ярко. Отдельно хотел бы отметить успешную информационную работу министерства по подготовке и проведению электоральной кампании. Важно не ослаблять напор, сохранять и усиливать эти позиции", - сказал Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что сегодня важно не только создавать качественный и профессиональный медиапродукт, но и обеспечивать объективное отражение в СМИ и на интернет-ресурсах общественно значимой информации и принимаемых мер по решению острых социально-экономических и общественно-политических проблем. "Кроме того, в условиях беспрецедентного внешнего давления СМИ должны максимально оперативно реагировать на недостоверную, деструктивную информацию", - подчеркнул вице-премьер. Именно этим целям служит указ Президента "О реагировании на общественно значимую информацию".

Указом установлены обязанности государственных органов и организаций, средств массовой информации по размещению на государственных интернет-ресурсах, официальных сайтах информации по острым социально-экономическим и общественно-политическим проблемам. В развитие указа принято постановление правительства от 30 декабря 2024 года №1039, которым утверждено положение о порядке и сроках реагирования на общественно значимую информацию.

"Таким образом, необходимая для работы нормативная база создана. Редакциям СМИ следует обеспечить неукоснительное соблюдение норм указа, Мининформу - наладить эффективное взаимодействие с редакциями СМИ по оперативной отработке общественно значимой информации", - отметил Игорь Петришенко.

Министерством информации Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России во взаимодействии с Постоянным комитетом Союзного государства ведется работа по реформированию средств массовой информации Союзного государства. В ноябре 2024 года учреждена "Медиакомпания Союзного государства". Руководителем медиакомпании назначена Екатерина Абрамова.