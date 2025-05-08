Петров: Парад Победы - демонстрация сплоченности и стойкого духа белорусского народа

Основой экспозиции Международного выставочного центра стали предметы, артефакты и редкие экспонаты из коллекции истории музея Великой Отечественной войны. Все собрано для создания особой атмосферы, которая поможет каждому белорусу вспомнить личную историю Великой Победы.

Председатель президиума совета Нижегородской областной общественной организации ветеранов "Нижегородский пограничник" имени Героя Советского Союза генерала армии В. А. Матросова Андрей Петров поделился, что ждет от военного парада в Беларуси.

Белорусские и российские народы - это братские народы, имеющие единые славянские корни. Андрей Петров

Эксперт подчеркнул, что ежегодно делегации организации приезжают в Республику Беларусь на различные мероприятия, посвященные военной и военно-патриотической теме. Он также отметил, что все мероприятия проходят на высоком уровне. "Белорусский народ принял на себя самый первый удар противника, и нижегородские пограничники преклоняются за это перед белорусским народом", - сказал Андрей Петров.