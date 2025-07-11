Почему белорусских айтишников и врачей любят за границей, объяснила Елизавета Глушакова

Сегодня опыт Беларуси востребован в том числе и в международных структурах. Всем известно, что ЕАЭС, ШОС, БРИКС обращаются к официальному Минску с предложениями о сотрудничестве, в частности, в промышленной кооперации, в развитии научно-технического потенциала.

По какой причине это происходит, объяснила в "Актуальном интервью" сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова.

"Система образования и подготовки кадров, действующая в Республике Беларусь, дает сильный ресурс, поэтому не зря белорусских специалистов (врачей, педагогов, айтишников) всегда ждут за границей. Они показывают настолько высокий уровень подготовки, что становятся востребованными буквально везде", - пояснила эксперт.