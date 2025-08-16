Почему Евросоюз раздражен из-за намерения Трампа нормализовать отношения с Россией news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Между США и ЕС существует напряженность из-за различий в позициях по Украине. ЕС пытался убедить Трампа не встречаться с Путиным, но Трамп принял самостоятельное решение.

Как переговоры на Аляске влияют на глобальную повестку, рассказал старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси Владислав Ревенко в "Актуальном интервью".

"Трамп заявлял, что готов к нормализации отношений с Российской Федерацией. Сегодня мы такие подвижки, в принципе, уже видим. То есть речь шла даже о возобновлении прямого авиасообщения между государствами, о полноценном возобновлении работы дипломатических представительств. Евросоюз выглядит раздраженным на фоне этих изменений", - отметил Владислав Ревенко.

Эксперт считает, что политика русофобии в Евросоюзе сохранится после встречи Трампа и Путина. Лидеры ЕС заявляют о подготовке нового, 19-го пакета санкций, и не намерены отменять ограничения, даже несмотря на возможные договоренности между Россией и США.

Трамп уже сократил присутствие американских войск в Европе, что вызвало обеспокоенность у европейцев. Теперь странам ЕС придется самим тратить до 5 % ВВП на оборону.