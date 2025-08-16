3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Почему Евросоюз раздражен из-за намерения Трампа нормализовать отношения с Россией
Между США и ЕС существует напряженность из-за различий в позициях по Украине. ЕС пытался убедить Трампа не встречаться с Путиным, но Трамп принял самостоятельное решение.
Как переговоры на Аляске влияют на глобальную повестку, рассказал старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси Владислав Ревенко в "Актуальном интервью".
"Трамп заявлял, что готов к нормализации отношений с Российской Федерацией. Сегодня мы такие подвижки, в принципе, уже видим. То есть речь шла даже о возобновлении прямого авиасообщения между государствами, о полноценном возобновлении работы дипломатических представительств. Евросоюз выглядит раздраженным на фоне этих изменений", - отметил Владислав Ревенко.
Эксперт считает, что политика русофобии в Евросоюзе сохранится после встречи Трампа и Путина. Лидеры ЕС заявляют о подготовке нового, 19-го пакета санкций, и не намерены отменять ограничения, даже несмотря на возможные договоренности между Россией и США.
Трамп уже сократил присутствие американских войск в Европе, что вызвало обеспокоенность у европейцев. Теперь странам ЕС придется самим тратить до 5 % ВВП на оборону.
"Европа движется к созданию собственной армии и коллективного военного командования, увеличивает расходы на оборону. Например, в Литве размещаются немецкие войска, проводятся совместные учения, многочисленные учения, в том числе возле границ Беларуси. Европа понимает, что Трамп все-таки не намерен платить за них и их защищать, и они сейчас вынуждены увеличивать расходы на оборону, формировать собственные коллективные вооруженные силы. Однако жители стран ЕС воспринимают это негативно, так как увеличение расходов на вооружение означает сокращение социальных расходов", - подчеркнул Владислав Ревенко.