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Общество
Почему Герой Советского Союза Виктор Ливенцев после войны решил развивать спорт в БССР
3 часа назад
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Президент
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За что благодарят подписанты Лукашенко, что спрашивали у него студенты - о рабочей неделе Президента
4 часа назад
Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
17 часов назад
Неделя Президента в фокусе камер пула - в рубрике "Время Первого"
23.11.2024
22:25
Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения
23.11.2024
08:19
Политика
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Какие темы дня обсудили на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ
22.11.2024
20:34
Рыженков заявил, что Беларусь и РФ и дальше будут требовать невмешательства во внутренние дела
22.11.2024
17:17
Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности
22.11.2024
16:55
Рыженков о сотрудничестве Беларуси и России: Мы взаимно дополняем друг друга
22.11.2024
16:37
Рыженков: Нелегальная миграция неинтересна соседним с Беларусью странам ЕС
22.11.2024
16:22
Общество
Все
В Беларуси создали плитку из отходов шин - для чего будет применяться материал?
3 часа назад
Какую выгоду получают страны Запада от конфликта в Украине, рассказал блогер Лукас Лейрос
3 часа назад
Лукас Лейрос: Страны Балтии и Польша обязаны работать в соответствии с тем, что им говорит НАТО
3 часа назад
Запад озвереет, если будет очевидно, что Россия побеждает в Украине - Баранец
3 часа назад
Экономика
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Нетипичные продукты брендов: мороженое от МАЗа, топоры от МТЗ, обувь от БЕЛАЗа, шайба от Белшины
4 часа назад
Беларусь и Россия планируют продлить соглашение о сотрудничестве в нефтяной отрасли
10 часов назад
В Минске чествовали победителей национального конкурса "Предприниматель года"
23.11.2024
22:15
Микробиология: чем белорусские ученые удивят в ближайшее время?
23.11.2024
21:58
Новые пути кооперации Беларуси и России - нашу страну посетила делегация Мурманской области
22.11.2024
18:00
В мире
Все
В Анталье загорелся Sukhoi Superjet 100, который прибыл из Сочи
2 часа назад
Украинские военные и разведчики неоднократно планировали подрывы энергетических объектов в Европе
3 часа назад
"Дешевая" Европа: как в западных странах приучают жителей не быть мясоедами
4 часа назад
На Великобританию и Ирландию обрушился шторм "Берт"
5 часов назад
Регионы
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
7 часов назад
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
Легковушка столкнулась с трамваем в Минске
6 часов назад
В Гомеле сотрудники МВД задержали распространителя насвая
9 часов назад
Работник рыбхоза в Березовском районе поскользнулся, упал в садок и утонул
11 часов назад
Поезд Минск - Гомель из-за обрыва провода контактной сети был остановлен
23.11.2024
20:38
Кругозор
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18 ноября - день рождения Деда Мороза
18.11.2024
12:20
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Овнов ждут недоразумения, а Рыб - романтические сюрпризы
18.11.2024
08:00
Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
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10.11.2024
08:49
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00