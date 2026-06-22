Почему масштаб трагедии белорусского народа до сих пор неизвестен в полной мере

Несмотря на то, что с окончания Великой Отечественной войны прошло 85 лет, работа по восстановлению исторической справедливости и установлению всех фактов геноцида белорусского народа продолжается. Как отметила старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям Ирина Грачева, многие новые данные удается выявить благодаря активной позиции местных жителей и анализу архивных документов.

"85 лет прошло, но этот срок не дал забыть местному населению, их родственникам, ведь многих, понятное дело, нет в живых. Все равно невозможно забыть те зверства, которые творили немцы на этой территории", - подчеркнула Ирина Грачева.

Ирина Грачева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5cf911-6a5d-4d88-82bc-07e9c35efb2b/conversions/bd07f66e-5b71-40d1-9c9a-f6785aeac67e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5cf911-6a5d-4d88-82bc-07e9c35efb2b/conversions/bd07f66e-5b71-40d1-9c9a-f6785aeac67e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5cf911-6a5d-4d88-82bc-07e9c35efb2b/conversions/bd07f66e-5b71-40d1-9c9a-f6785aeac67e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce5cf911-6a5d-4d88-82bc-07e9c35efb2b/conversions/bd07f66e-5b71-40d1-9c9a-f6785aeac67e-xl-___webp_1920.webp 1920w

По ее словам, после обращения прокуратуры к общественности с просьбой сообщать о новых сведениях, многие жители региона откликнулись. "Когда мы вышли к общественности с просьбой сообщать о новых сведениях, очень много местных откликнулись. Сообщали, что их бабушка, дедушка рассказывали, что где-то была расстреляна семья соседей, где-то была сожжена деревня", - рассказала представитель прокуратуры.

Кроме свидетельств очевидцев и их потомков, важным источником информации остаются архивные документы. "Кроме того, нам позволяют провести большой анализ архивные документы: передаются архивы из Российской Федерации, наши архивы. И сопоставление этих данных помогает установить все больше и больше новых фактов", - отметила Ирина Грачева.