Почему самые современные комплексы НАТО наблюдают за Беларусью - в проекте "Диспозиция"

Буквально под микроскопом сегодня рассматривает Беларусь Североатлантический альянс. Задействованы самые современные комплексы, в том числе АВАКС. Некоторые аналитики утверждают, что подобный интерес - подготовка НАТО к войне. Но есть и другие мнения. Одно из них - в проекте "Диспозиция".

Воинственные устремления Польши и стран Балтии

Не хочется уже о воинственных устремлениях Польши да стран Балтии повествовать, слишком часто вспоминаем, но иные факты не объехать игнорированием. В последнее время заметно усиливается воздушная компонента НАТО в соседних странах. Варшава за 2 месяца приняла около 20 истребителей из Швеции и Британии. Но самое интересное на белорусском направлении, а именно под Шауляй Североатлантический альянс перебросил в общей сложности 4 авиакомплекса радиообнаружения и наведения АВАКС. Прилетели они сюда, конечно, не изменение климата фиксировать. Совершили около 30 боевых самолето-вылетов, во время которых, безусловно, провели сканирование нашей территории, уточнили координаты интересующих объектов. Возможности бортовой аппаратуры позволяют практически под лупой рассматривать каждый метр Синеокой.

Подобной воздушно-разведывательной активности у наших рубежей не было никогда. Кстати, еще лет 10 назад плотная работа четырех АВАКСов на одном направлении стала бы сенсацией планетарного масштаба. Сегодня очагов напряженности и точек притяжения внимания хватает и более горячих, но это не снижает для Минска степень опасности от расцветающих под боком сил НАТО.

Диспозиция news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7fefb0f-f2c3-4fb6-880e-f014590f3f3a/conversions/12fe5cc4-d47d-46ce-a4dc-801a266e90e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7fefb0f-f2c3-4fb6-880e-f014590f3f3a/conversions/12fe5cc4-d47d-46ce-a4dc-801a266e90e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7fefb0f-f2c3-4fb6-880e-f014590f3f3a/conversions/12fe5cc4-d47d-46ce-a4dc-801a266e90e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7fefb0f-f2c3-4fb6-880e-f014590f3f3a/conversions/12fe5cc4-d47d-46ce-a4dc-801a266e90e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ряд экспертов утверждают о чуть ли не конечной фазе подготовки Запада к агрессии в отношении Союзного государства. На самом деле вопрос дискуссионный. Да, новые бригады в соседних республиках формируются, но с какой-то туманной перспективой касательно сроков обретения полнокровной боеготовности. Учения идут беспрерывно, тоже факт. Но и мы регулярно тренируемся, без подчеркнуто нахальных сценариев, правда, и не у самых границ. Однако главное - ударных группировок, способных реально начать наступление, альянс сейчас рядом не создает. Создает, скорее, условия для быстрого развертывания крупных наступательных сил, а это инфраструктура, базы, прокачка логистики, рокадные дороги у границ.

Для общественного мнения Запад маскирует все подобные приготовления под укрепление обороны. Особенно старательно и громко выпячивается строительство всяких заборов, заграждений, минных полей. Мол, только если на Запад нападут, тогда на мину наедут, на проволоку нарвутся. Но это для обывателей, не вникающих в военную суть. А специалисты знают, что именно так и готовятся к прорыву. Одни участки минами да заграждениями закрывают наглухо, другие - якобы наглухо для прохода своих войск вперед.

В нашем оборонном ведомстве контролируют ситуацию. И отлично осознают: нас подталкивают к резким ответным шагам у границ, которые тут же высветят на мировых инфоплощадках и усилят военное давление. Минск ведет себя сдержанно, войска никуда истерично не перебрасывает. При этом белорусы точно знают: мирное небо сегодня - не повод расслабиться.

Виктор Хренин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6a035-dfc9-49c4-8664-e95b577e52fc/conversions/d5aadcc7-3b50-4c02-b4e8-99891bb18074-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6a035-dfc9-49c4-8664-e95b577e52fc/conversions/d5aadcc7-3b50-4c02-b4e8-99891bb18074-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6a035-dfc9-49c4-8664-e95b577e52fc/conversions/d5aadcc7-3b50-4c02-b4e8-99891bb18074-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6a035-dfc9-49c4-8664-e95b577e52fc/conversions/d5aadcc7-3b50-4c02-b4e8-99891bb18074-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Мы ни в коем случае не самоуспокаиваемся и не собираемся почивать на лаврах, потому что прекрасно понимаем, все время идет изменение обстановки, меняются формы и способы ведения боевых действий. Постоянно надо иметь анализ этих действий и быть в теме всех происходящих событий".

Опытом военные активно делятся с представителями власти в регионах. Для этого ежегодно проводятся специализированные сборы. В ходе недавнего тщательно изучены приемы обороны, зарекомендовавшие себя в зоне специальной военной операции в Украине.

Юрий Караев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d457d7-bef4-4b85-8c88-3abe2edd6521/conversions/a3a8c898-e89d-4ea7-8f7c-daf2d558cd63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d457d7-bef4-4b85-8c88-3abe2edd6521/conversions/a3a8c898-e89d-4ea7-8f7c-daf2d558cd63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d457d7-bef4-4b85-8c88-3abe2edd6521/conversions/a3a8c898-e89d-4ea7-8f7c-daf2d558cd63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d457d7-bef4-4b85-8c88-3abe2edd6521/conversions/a3a8c898-e89d-4ea7-8f7c-daf2d558cd63-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

"Каждый день устаревают наши знания, поэтому военные сегодня передают нам все то, что они наблюдают, анализируют, систематизируют. И для нас, как для начальников зон территориальной обороны, председателей облисполкомов, очень полезно знать современные тенденции того, что происходит сейчас на войне".