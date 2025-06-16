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Почему самые современные комплексы НАТО наблюдают за Беларусью - в проекте "Диспозиция"
Буквально под микроскопом сегодня рассматривает Беларусь Североатлантический альянс. Задействованы самые современные комплексы, в том числе АВАКС. Некоторые аналитики утверждают, что подобный интерес - подготовка НАТО к войне. Но есть и другие мнения. Одно из них - в проекте "Диспозиция".
Воинственные устремления Польши и стран Балтии
Не хочется уже о воинственных устремлениях Польши да стран Балтии повествовать, слишком часто вспоминаем, но иные факты не объехать игнорированием. В последнее время заметно усиливается воздушная компонента НАТО в соседних странах. Варшава за 2 месяца приняла около 20 истребителей из Швеции и Британии. Но самое интересное на белорусском направлении, а именно под Шауляй Североатлантический альянс перебросил в общей сложности 4 авиакомплекса радиообнаружения и наведения АВАКС. Прилетели они сюда, конечно, не изменение климата фиксировать. Совершили около 30 боевых самолето-вылетов, во время которых, безусловно, провели сканирование нашей территории, уточнили координаты интересующих объектов. Возможности бортовой аппаратуры позволяют практически под лупой рассматривать каждый метр Синеокой.
Подобной воздушно-разведывательной активности у наших рубежей не было никогда. Кстати, еще лет 10 назад плотная работа четырех АВАКСов на одном направлении стала бы сенсацией планетарного масштаба. Сегодня очагов напряженности и точек притяжения внимания хватает и более горячих, но это не снижает для Минска степень опасности от расцветающих под боком сил НАТО.
Ряд экспертов утверждают о чуть ли не конечной фазе подготовки Запада к агрессии в отношении Союзного государства. На самом деле вопрос дискуссионный. Да, новые бригады в соседних республиках формируются, но с какой-то туманной перспективой касательно сроков обретения полнокровной боеготовности. Учения идут беспрерывно, тоже факт. Но и мы регулярно тренируемся, без подчеркнуто нахальных сценариев, правда, и не у самых границ. Однако главное - ударных группировок, способных реально начать наступление, альянс сейчас рядом не создает. Создает, скорее, условия для быстрого развертывания крупных наступательных сил, а это инфраструктура, базы, прокачка логистики, рокадные дороги у границ.
Для общественного мнения Запад маскирует все подобные приготовления под укрепление обороны. Особенно старательно и громко выпячивается строительство всяких заборов, заграждений, минных полей. Мол, только если на Запад нападут, тогда на мину наедут, на проволоку нарвутся. Но это для обывателей, не вникающих в военную суть. А специалисты знают, что именно так и готовятся к прорыву. Одни участки минами да заграждениями закрывают наглухо, другие - якобы наглухо для прохода своих войск вперед.
В нашем оборонном ведомстве контролируют ситуацию. И отлично осознают: нас подталкивают к резким ответным шагам у границ, которые тут же высветят на мировых инфоплощадках и усилят военное давление. Минск ведет себя сдержанно, войска никуда истерично не перебрасывает. При этом белорусы точно знают: мирное небо сегодня - не повод расслабиться.
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
"Мы ни в коем случае не самоуспокаиваемся и не собираемся почивать на лаврах, потому что прекрасно понимаем, все время идет изменение обстановки, меняются формы и способы ведения боевых действий. Постоянно надо иметь анализ этих действий и быть в теме всех происходящих событий".
Опытом военные активно делятся с представителями власти в регионах. Для этого ежегодно проводятся специализированные сборы. В ходе недавнего тщательно изучены приемы обороны, зарекомендовавшие себя в зоне специальной военной операции в Украине.
Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
"Каждый день устаревают наши знания, поэтому военные сегодня передают нам все то, что они наблюдают, анализируют, систематизируют. И для нас, как для начальников зон территориальной обороны, председателей облисполкомов, очень полезно знать современные тенденции того, что происходит сейчас на войне".
Несмотря на опасные маневры и приготовления возле наших границ, Запад никогда не перейдет ленточку, если будет ожидать серьезный отпор. В этом смысле интенсивная работа АВАКСов в соседних странах нам даже на руку. Пусть наблюдают. Грамотная учебно-боевая работа завораживает.