Почему в белорусской армии делают ставку на интеллект бойцов - в "Диспозиции"

В белорусской армии при организации боевой подготовки учитывают как достижения, так и ошибки противоборствующих сторон в Украине. При этом точкой опоры зачастую служат требования завтрашнего дня.

Динамика изменений на поле боя требует от подразделений быть способными адаптироваться даже под гипотетические угрозы. Для этого не всегда необходимы ультрасовременные образцы техники, а вот без чего не получится обойтись, так это без умения задействовать в качестве оружия в первую очередь командирский интеллект.

Порой вызывает неоднозначные эмоции реакция экспертов, аналитиков и просто некоторых людей на гибель военнослужащих США в болотах Литвы. Напомним, в ходе учений на полигоне Пабраде в топь попала ремонтно-эвакуационная машина "Геркулес". 31 марта ее удалось вытянуть вместе с телами трех американских бойцов.

На просторах Интернета отклик получился так себе. Много сарказма и креативной такой язвительности на грани глумления. А с военной точки зрения знаете, что будет? Не очень смешно получится в итоге, причем для нас. После изучения обстоятельств инцидента НАТО сюда направит более проходимую боевую технику. Если ее нет, произведут и обязательно перебросят к нашим рубежам. Реагируют сегодня очень быстро.

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Военное дело по динамике развития опережает, похоже, даже спецпосланников Трампа. Еще пару месяцев назад, к примеру, по утверждению сторон конфликта в Украине, не существовало никакого противоядия от дронов на оптоволокне. И вот уже появились разработки, которые засвечивают провод оптоволокна от конца до начала и позволяют мгновенно определять координаты операторов беспилотников. Далее идет уничтожение специалистов.

Кстати, сами дроны теперь зачастую переделывают в мины. Когда вам кажется, что вы с помощью РЭБ профессионально усадили железную птичку, на самом деле вы к тому же приземлили боезаряд, который взорвется, как только возьмете его в руки. В белорусской армии сейчас активно повышают интеллект бойцов, отказываясь от линейных шаблонов и прививая умение чувствовать и избегать опасности. Создавать таковую для противника тоже учимся в значительных масштабах.

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Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

"Смотрим, насколько оснащены подразделения беспилотными летательными средствами, как личный состав умеет их применять по противнику, как умеет защищаться от применения беспилотных летательных средств. Сегодня созданы определенные подразделения в каждом механизированном батальоне именно по противодействию и по применению беспилотной летательной операции".

Максим Северин, военнослужащий механизированной бригады:

"Особое внимание уделялось маскировке техники и района сосредоточения, борьбе с беспилотными аппаратами и средствами высокоточного поражения противника. Поэтому маскировка - это один из немаловажных моментов, который способствовал и способствует увеличению живучести подразделений как в районах выполнения задач, так и в районах его сосредоточения".

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Непрерывно совершенствуют белорусские военные и наиболее эффективный способ сохранения живучести - рассредоточение. Причем если раньше зачастую подразделения могли раздробиться и застыть в ожидании задачи, то теперь константой стало постоянное перемещение. Стрессоустойчивость системы управления при этом лежит на плечах связистов. На таких расстояниях и с таким количество абонентов они раньше никогда не работали.

Командир батальона:

"Расстояние подразделений, находящихся вдали от командно-наблюдательных пунктов, увеличено, это в свою очередь привело к необходимости прокачивать связь, использовать радиовыносы, что позволяет командиру находиться в восьми километрах от боевых порядков. Осуществление маневра с одного рубежа на другой требует от себя постоянно устойчивой связи. Личный состав должен адекватно реагировать на все поступающие вводные даже в ходе его выдвижения".

Безусловно, сильные стороны белорусской армии - ее организованность, гибкость и при этом никогда не меняющаяся конечная цель. Мы не трансформируем позиции в зависимости от того, кого избирают президентами в других странах, не подстраиваем систему безопасности под чаяния партнеров с Запада и каких-нибудь альянсов-пасьянсов. Практически все годы суверенитета Минск четко держит связь с ключевой задачей - мирным небом над головой. Сейчас для этого надо круто менять тактику и вооружение, однако нас при этом не заносит на поворотах, потому что фундамент тоже без трещин от политических метаний.

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"Заверяю вас, что главными приоритетами в моей деятельности всегда были и остаются, а также останутся национальные интересы, безопасность страны и людей, - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Все эти годы мы вместе строили и укрепляли наше государство, шаг за шагом, буквально с нуля выстраивали систему национальной безопасности, вместе создавали современную военную организацию государства как надежный щит для мирного труда белорусского народа и непреодолимый барьер для любого агрессора".