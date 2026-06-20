Почти 9 тыс. км пути, 13 городов и около 1 тыс. участников: в Бресте ждут "Поезд Памяти"

21 июня в Бресте ждут "Поезд Памяти". Масштабный проект Союзного государства проходит уже в пятый раз. На 2 недели он объединяет школьников из стран СНГ, чтобы они вместе проехали по городам боевой славы Беларуси и России, смогли увидеть своими глазами и прочувствовать своими сердцами, как непросто советскому народу далась победа в Великой Отечественной войне.

По традиции проект начался с Белорусского вокзала Москвы.

"Поезд Памяти" - это проект Союзного государства, поэтому изначально в нем участвовали только школьники Беларуси и России. Потом к ним присоединилась молодежь из стран СНГ. Сейчас, в год 85-летия начала Великой Отечественной войны, в проект "Поезд Памяти" впервые пригласили подростков из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции.

Юбилейный, пятый "Поезд Памяти", стал самым массовым - почти 1 тыс. человек. Все гордо считают себя потомками победителей, ведь история Великой Отечественной войны - это личная история семьи каждого участника. У Артака Егиазаряна из Армении на фронте сражались прабабушка и прадедушка. Сегодня, несмотря на юный возраст, он мудрее многих взрослых.

"Поезд Памяти" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd1a122-54f5-4758-8afb-218743509225/conversions/033e15a0-11ce-42ee-80cc-d8cf95e807e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd1a122-54f5-4758-8afb-218743509225/conversions/033e15a0-11ce-42ee-80cc-d8cf95e807e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd1a122-54f5-4758-8afb-218743509225/conversions/033e15a0-11ce-42ee-80cc-d8cf95e807e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dd1a122-54f5-4758-8afb-218743509225/conversions/033e15a0-11ce-42ee-80cc-d8cf95e807e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мне важно, чтобы все народы были счастливы и жили дружно. Очень нравится проект "Поезд Памяти", потому что все народы постсоветского пространства объединяются вместе", - поделился участник проекта.

Глеб Романов, участник проекта "Поезд Памяти" (Россия):

"Политика для нас не имеет значения. Я, например, мальчик из Ржева, маленький город в Тверской области. Все знают, какие там были кровопролитные бои. Мы с Артаком познакомились и будто стали родными братьями".

Мари из Франции мечтала попасть в проект "Поезд Памяти", ведь по маминой линии у нее славянские корни. Прапрабабушка прошла блокаду Ленинграда.

"Эти проекты очень важны, потому что они объединяют, несмотря на сегодняшнюю ситуацию", - отметила участница проекта.

Первая остановка маршрута "Поезд Памяти" - город Брест. Там к участникам проекта присоединятся школьники из Беларуси. Уже вместе они отправятся в "Брестскую крепость - герой", где отдадут дань памяти всем тем, кто первый встретил врага и героически сражался с немецко-фашистскими захватчиками в цитадели.

Юрий Селиверстов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5374082b-d71d-4082-9da9-52f9adee8d3c/conversions/18af0ca8-2c1e-4f01-8afb-bba3557ccea4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5374082b-d71d-4082-9da9-52f9adee8d3c/conversions/18af0ca8-2c1e-4f01-8afb-bba3557ccea4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5374082b-d71d-4082-9da9-52f9adee8d3c/conversions/18af0ca8-2c1e-4f01-8afb-bba3557ccea4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5374082b-d71d-4082-9da9-52f9adee8d3c/conversions/18af0ca8-2c1e-4f01-8afb-bba3557ccea4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Они увидят в Беларуси, как мы чтим память тех людей, который сражались в Великой Отечественной войне, кто победил. Сейчас это очень важно, ведь в мире стираются атрибуты, которые связаны с памятью людей. Те, кто приедет в нашу страну впервые, увидят нашу чистоту и добродушие".