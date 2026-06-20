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Почти 9 тыс. км пути, 13 городов и около 1 тыс. участников: в Бресте ждут "Поезд Памяти"
21 июня в Бресте ждут "Поезд Памяти". Масштабный проект Союзного государства проходит уже в пятый раз. На 2 недели он объединяет школьников из стран СНГ, чтобы они вместе проехали по городам боевой славы Беларуси и России, смогли увидеть своими глазами и прочувствовать своими сердцами, как непросто советскому народу далась победа в Великой Отечественной войне.
По традиции проект начался с Белорусского вокзала Москвы.
"Поезд Памяти" - это проект Союзного государства, поэтому изначально в нем участвовали только школьники Беларуси и России. Потом к ним присоединилась молодежь из стран СНГ. Сейчас, в год 85-летия начала Великой Отечественной войны, в проект "Поезд Памяти" впервые пригласили подростков из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции.
Юбилейный, пятый "Поезд Памяти", стал самым массовым - почти 1 тыс. человек. Все гордо считают себя потомками победителей, ведь история Великой Отечественной войны - это личная история семьи каждого участника. У Артака Егиазаряна из Армении на фронте сражались прабабушка и прадедушка. Сегодня, несмотря на юный возраст, он мудрее многих взрослых.
"Мне важно, чтобы все народы были счастливы и жили дружно. Очень нравится проект "Поезд Памяти", потому что все народы постсоветского пространства объединяются вместе", - поделился участник проекта.
Глеб Романов, участник проекта "Поезд Памяти" (Россия):
"Политика для нас не имеет значения. Я, например, мальчик из Ржева, маленький город в Тверской области. Все знают, какие там были кровопролитные бои. Мы с Артаком познакомились и будто стали родными братьями".
Мари из Франции мечтала попасть в проект "Поезд Памяти", ведь по маминой линии у нее славянские корни. Прапрабабушка прошла блокаду Ленинграда.
"Эти проекты очень важны, потому что они объединяют, несмотря на сегодняшнюю ситуацию", - отметила участница проекта.
Первая остановка маршрута "Поезд Памяти" - город Брест. Там к участникам проекта присоединятся школьники из Беларуси. Уже вместе они отправятся в "Брестскую крепость - герой", где отдадут дань памяти всем тем, кто первый встретил врага и героически сражался с немецко-фашистскими захватчиками в цитадели.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Они увидят в Беларуси, как мы чтим память тех людей, который сражались в Великой Отечественной войне, кто победил. Сейчас это очень важно, ведь в мире стираются атрибуты, которые связаны с памятью людей. Те, кто приедет в нашу страну впервые, увидят нашу чистоту и добродушие".
Традиционно "Поезд Памяти" проходит по городам Беларуси и России. Но в будущем маршрут может быть расширен. Как отметили организаторы, у них есть давняя мечта, чтобы в проект вошли и города бывших союзных республик, где во время Великой Отечественной войны проходили героические сражения.